"Marillion - Seasons End" jetzt als "Deluxe Edition" mit DTS HD MA 5.1-Mix auf Blu-ray Disc + CD & LP erhältlich

Marillion haben ihr Album "Seasons End" aus dem Jahr 1989 in einer neuen "Deluxe Edition" auf CD, LP und Blu-ray Disc veröffentlicht. Das Album wurde für die Neuauflage von Michael Hunter neu abgemischt und ist jetzt in mehreren Varianten im Handel erhältlich.

Die Veröffentlichung von "Seasons End" ist als 3 CD-Set mit Blu-ray Disc sowie als 5 x 180 Gramm Vinyl-Set geplant. Zusätzlich zum Studio-Album ist bei den CD und LP-Sets auch ein Live-Mitschnitt des kompletten Albums vom "Marillion Weekend" in Leicester vom 29.05.2022 dabei.

Die Blu-ray Disc enthält einen 48 kHz/24 Bit Stereo-Mix und neue Surround-Abmischungen im LPCM 5.1 und DTS HD MA 5.1-Format. Außerdem sind auf der Blu-ray Disc neben verschiedenen zusätzlichen Titeln u.a. noch ein "Bootleg Mix" von einem Konzert in Montreal aus dem Jahr 1990 sowie das rund 86 Minuten lange Making of "Seasons Change" und eine weitere "From Stoke Row To Ipanema"-Dokumentation dabei.

bereits erhältlich:

Tracklist CD/Blu-ray

CD 1 - 2023 MICHAEL HUNTER REMIX

The King Of Sunset Town Easter The Uninvited Guest Seasons End Holloway Girl Berlin After Me Hooks In You The Space

CD 2 - LIVE IN LEICESTER 2022

The King Of Sunset Town Easter The Uninvited Guest Seasons End Holloway Girl Berlin After Me The Release Hooks In You The Space

CD 3 - LIVE IN LEICESTER 2022

Gaza The Leavers

Blu-ray Disc

Seasons End (2023 Remix) - 48/24 Stereo LPCM Seasons End (2023 Remix) - DTS-HD Master Audio 5.1 Seasons End (2023 Remix) - 48/24 5.1 LPCM Strings Groove (Dalnagar Castle August 1988) Strings Groove With Synths (Dalnagar Castle August 1988) Amsterdam (The Space Demo, 1989) Easter (Demo, 1989) Hooks In You (Early Version 1989) At The End Of The Day (The Release Early Version, 1989) Sunset Town (M8 Idea, h Dictaphone, 1989) The Uninvited Guest (12" Mix) The Bell in the Sea The Release The King Of Sunset Town (Demo) Holloway Girl (Demo) Seasons End (Demo) The Uninvited Guest (Demo) Berlin (Demo) Bell In The Sea (Demo) Seasons Change (Documentary) From Stoke Row To Ipanema Rock Steady Concert Film Montreal Bootleg (Le Spectrum, 2nd / 3rd February 1990) Hooks In You (Promo Video) Easter (Promo Video) The Uninvited Guest (Promo Video)

