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Marantz präsentiert den neuen Stereo-Netzwerkverstärker MODEL 60n für 1.500 EUR

Marantz präsentiert den neuen MODEL 60n Stereo-Netzwerkverstärker mit HEOS-Modul. Hinzu kommen Apple AirPlay 2, Spotify Connect, WiFi sowie Bluetooth. Das wahlweise in schwarz oder silbergold erhältliche neue Modell ist laut dem Hersteller ist die richtige Wahl für alle, "die die Wärme, Auflösung und Dynamik eines klassischen Class A/B Vollverstärkers suchen".

Dank seiner Endstufe mit 60 W pro Kanal und der neuesten Version der Marantz-eigene HDAM-Technologie (Hyper Dynamic Amplifier Module) von Marantz wird eine Kombination aus außergewöhnlich geringer Verzerrung, einer tadellosen Leistungsausbeute und einer ausgezeichneten akustischen Transparenz garantiert. Neben drei Eingängen für analoge Quellen ist auch eine hochwertige MM-Phonostufe vorhanden. Im Inneren arbeitet ein präziser ESS Sabre-DAC

Hochauflösende Musikdateien werden mitbis zu 24/192 kHz oder DSD5,6 MHz wiedegegeben. Ein Over-the-Air-Update, das kurz nach der Markteinführung erscheinen soll, wird die Unterstützung auf 32/384 kHz und DSD11,2 MHz erhöhen und auch Roon Ready Kompatibilität ergänzen. Dank des HDMI ARC-Eingangs und Subwoofer-Ausgang des MODEL60n ist das neue Device sehr flexibel.

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