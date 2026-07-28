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Luxman präsentiert B-100 CENTENNIAL als neue Referenz-Mono-Endstufe

Bildquelle: Luxman

Zum 100-jährigen Firmenjubiläum stellt Luxman mit der B-100 CENTENNIAL seine neue Referenz unter den Mono-Endstufen vor. Das Jubiläumsmodell kombiniert eine vollständig neu entwickelte Ausgangsstufe mit der weiterentwickelten Verstärkertechnologie LIFES 1.1 sowie einer leistungsstarken Stromversorgung.

Die Endstufe arbeitet bis 25 Watt im reinen Class-A-Betrieb und wechselt im Bedarfsfall nahtlos in den leistungsstärkeren Class AB-Betrieb. Die Ausgangsleistung beträgt 125 Watt an 8 Ohm, 250 Watt an 4 Ohm und erreicht bis zu 1.000 Watt an 1 Ohm.

Rückseite

Für die Stromversorgung kommen ein 1.250-VA-EI-Kerntransformator sowie groß dimensionierte Siebkondensatoren zum Einsatz. Ein Loopless-Chassis, eine mehrlagige Bodenplatte und speziell entwickelte Gusseisenfüße sollen Resonanzen minimieren. Das Gewicht pro Endstufe beträgt 61,5 Kilogramm.

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Die Luxman B-100 CENTENNIAL ist ab September 2026 über den autorisierten Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 52.990 Euro pro Paar.

Mehr dazu in Kürze in einem ausführlicheren Artikel!

Luxman B-100C Detailansicht Geräte-Front