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Zach Creggers "Barbarian" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

28.07.2026 Karsten Serck

Barbarian 4K Ultra HD Blu ray Steelbook

Disney veröffentlicht "Barbarian" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller von Zach Cregger mit Georgina Campbell, Bill Skarsgård und Justin Long über eine verhängnisvolle Doppel-Buchung bei Airbnb erscheint am 11.09.2026 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton auf Ultra HD Blu-ray. Als Bonus-Material sind ein Audiokommentar, ein Making of-Featurette und gelöschte Szenen geplant. Bei Amazon ist "Barbarian" auch als 4K-Steelbook erhältlich.

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