News
"Interview mit einem Vampir" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
03.08.2026 Karsten Serck
Warner veröffentlicht "Interview mit einem Vampir" auf Ultra HD Blu-ray. Neil Jordans Horror-Drama aus dem Jahr 1994 mit Brad Pitt, Tom Cruise und Christian Slater erscheint am 24.09.2026 als 4K-Premiere im Ultra HD Blu-ray-Steelbook.
- Interview mit einem Vampir - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Interview mit einem Vampir - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Interview mit einem Vampir - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
Anzeige