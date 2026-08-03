News

"Interview mit einem Vampir" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

03.08.2026 Karsten Serck

Interview mit einem Vampir 4K Ultra HD Blu ray Steelbook

Warner veröffentlicht "Interview mit einem Vampir" auf Ultra HD Blu-ray. Neil Jordans Horror-Drama aus dem Jahr 1994 mit Brad Pitt, Tom Cruise und Christian Slater erscheint am 24.09.2026 als 4K-Premiere im Ultra HD Blu-ray-Steelbook.

Anzeige


|

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, jpc.de, Plaion Pictures, Media Markt, SATURN, Disney+, Paramount+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.


Weitere News

Themen-Schlagwörter (nach Häufigkeit sortiert)

Lautsprecher Blu-ray Disc-Review Samsung Panasonic IFA TV Kopfhörer Ultra HD Ultra HD Blu-ray-Review Soundbar LG Sony AV-Receiver Teufel CES Fernseher OLED Denon Subwoofer Verstärker nubert Yamaha Bluetooth-Lautsprecher Special Dolby Atmos Aktivlautsprecher Smartphone Bluetooth Stereo Canton Dali Beyerdynamic Marantz JBL Philips aktiver Lautsprecher AVR KEF Wireless-Lautsprecher Info-Special

Privacy Manager
  ZURÜCK