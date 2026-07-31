TEST: Wharfedale ELYSIAN 2R - großer, edler 3-Wege-Regallautsprecher

Auf der diesjährigen High-End, die erstmals in Wien stattfand, wurde die neueste Generation der Elysian-Lautsprecherserie vom britischen Lautsprechersteller Wharfedale dem Publikum präsentiert, was auf reges Interesse bei den Messebesuchern stieß, und bei uns ebenfalls.

Was stand bei der Weiterentwicklung zur Elysian R-Baureihe im Fokus?

Die Briten betonen, dass eine sorgfältig abgewogene, exakt fokussierte Weiterentwicklung bestehender Werte der ELYSIAN-Baureihe im Mittelpunkt der Bestrebungen standen. Bereits die vorherige Generation der Wharfedale ELYSIAN Baureihe (was z.B. unser Test zur ELYSIAN 3 auch unter Beweis stellt) konnte mit exzellenter Verarbeitung, aufwändiger Technik und einem feinen, zugleich klaren Klangbild überzeugen. Unter der Leitung von Peter Comeau sowie dem ursprünglichen ELYSIAN-Entwicklungsteam wurde jede Verbesserung mit dem Ziel realisiert, eine nochmals exaktere, transparentere Darstellung und einen noch deutlicher hörbaren „emotionalen Realismus“ zu erzielen.

Hier geht es direkt zur Elysian R Serie bei Wharfedale UK

Modellvielfalt innerhalb der ELYSIAN R-Serie

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Die neue ELYSIAN R-Serie von Wharfedale besteht aus den beiden Standlautspechermodellen ELYSIAN 3R (Paarpreis 7.499 EUR/Paar) sowie die ELYSIAN 4R als Flaggschiffmodell (8.999 EUR/Paar). Für maximale Flexibilität und im Sinne eines Mehrkanalset mit Elysian Komponenten ist zudem ein Centerlautsprechermodell ist Form des ELYSIAN CR (4.199 EUR) erhältlich. Die neue ELYSIAN R-Serie umfasst des weiteren zwei Regallautsprechermodelle, zum einen die ELYSIAN 1R (4.199 EUR/Paar) sowie das größere Modell, die ELYSIAN 2R (6.499 EUR/Paar). Für die beiden Regallautsprecher-Modelle gibt es zudem noch attraktive Lautsprecherständer. Hierfür werden für die ELYSIAN 1R 649 EUR/Paar und für die ELYSIAN 2R 699 EUR/Paar fällig.

Unsere Testkandidaten: Die Wharfedale Elysian 2R

Frontansicht mit Lautsprecherabdeckungen

Nun kommen wir nach der ausführlichen Einleitung zu unseren Testkandiaten: Wir dürfen in der Redaktion die Wharfedale ELYSIAN 2R für ein Review begrüßen. Schon beim Auspacken stellen wir fest, dass die Einstufung als "Regallautsprecher" eigentlich aufgrund der immensen Abmessungen nicht ganz zutreffend ist. Wie wir eingangs bereits erwähnt haben, ist die ELYSIAN 2R für einen Paarpreis von 6.499 EUR im Handel erhältlich. Wharfedale ist in Deutschland im Vertrieb von IAD. Zur Disposition stehen die Farbvarianten Lunar-Grey, Schwarz-Matt, sowie Walnuss-Hochglanz. Letzteres Oberflächenfinish tragen unsere Testmuster. Als sinnvolles Zubehör bietet der Hersteller Lautsprecherstative an.

Die Elysian 2R in der Kurzübersicht

3-Wege-Bassreflex-Regallautsprecher zum Paarpreis von 6.499 EUR

Hochleistungs-AMT-Tweeter (27x90 mm)

220 mm Tieftöner

150 mm Mitteltöner

Für Verstärker mit Leistung zwischen 25 bis 250W/Kanal geeignet

Maximal 109 dB Schalldruck

Frequenzgang 35 Hz bis 22 kHz

4 Ohm Nominalimpedanz (8-Ohm-kompatibel)

Minimalimpedanz 3,6 Oh

Überarbeitete Frequenzweiche aus selektierten Bauteilen

Neue Farbversionen: Grau, Schwarz, Walnuss-Hochglanz wird beibehalten

700 mm hoch, 462 mm tief, 344 mm breit

30,5 kg Gewicht/Box

Optional ELYSIAN 2R Stative für 699 EUR lieferbar

Für wen eignet sich der Wharfedale ELYSIAN 2R?

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Die ELYSIAN 2R eignet sich aufgrund ihrer Größe und den hohen Belastungswerten als hervorragend geeignet für mittelgroße bis große Räume. Sie ist nicht unbedingt der Lautsprecher, den man im Regal versteckt, sondern eher dafür gedacht, ihn auf die optional lieferbaren Stative zu platzieren. Die Optik ist nicht alltäglich - wer den Anblick eines großen, edlen und akustisch leistungsfähigen "XXL-Regallautsprechers" schätzt, wird hier nicht enttäuscht sein. Durch die edle Optik eignet sich der ELYSIAN 2R zudem auch für sehr elegante Wohnumgebungen. Auch ist es möglich, zusammen mit anderen ELYSIAN R-Lautsprechern ein klanglich extrem starkes Mehrkanal-Set zusammen zu stellen.

Unser Kurzfazit

Der Wharfedale ELYSIAN 2R 3-Wege-Regallautsprecher präsentiert sich als sehr gelugnene Weiterentwicklung im Vergleich zu den Vorgängern. Das Finish war schon bei der ersten Generation exzellent und ist es nach wie vor. Klanglich ist die neue Generation nochmals angenehmer abgestimmt, zugleich wächst das Auflösungsvermögen über den gesamten Frequenzbereich weiter. Mit einer feinen, zugleich auch dynamischen und räumlich sauber definierten Akustik erweist sich der ELYSIAN 2R als rundherum gelungen.

Die Technik

In den nächsten Abschnitten widmen wir uns der Technik des ELYSIAN 2R und stellen selektiert einige Komponenten/Baugruppen vor.

Air Motion-Tweeter

Das Hochtonmodul der Wharfedale EYLSIAN 2R

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Aufbau des AMT-Hochtöners

Der weiterentwickelte Air-Motion-Transformer-Hochtöner (AMT) der Wharfedale ELYSIAN R soll neue Massstäbe bei der Hochtonwiedergabe in der angehenden Lautsprecher-Oberklasse setzen. Das Prinzip dürfte jedem HiFi-Fan, aber nicht jedem Leser bekannt sein, daher erläutern wir es hier kurz. Anstelle mit einer klassischen Kalotte arbeitet der AMT mit einer präzise gefalteten, extrem leichten Membran, die Luft besonders schnell und effektiv bewegt. Das Ergebnis soll eine außergewöhnliche Impulstreue, ein erweiterter Frequenzbereich sowie eine detailreiches, offenes und natürliches Klangbild sein, so verspricht es der Hersteller. Wir haben dies später in den Klangtestreihen natürlich überprüft.

Das Bändchen in der Detailansicht

Mittel- und Tieftöner

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Der Mitteltöner im Detail

Mitteltonsystem in der Übersicht

Für die Tief-/Mitteltonwiedergabe setzt die ELYSIAN R-Serie auf Membranen aus beschichtetem Glasfaser-Matrix-Material. Nach Auffassung der Wharfedale-Ingenieure vereint dieses Konzept die ideale Kombination aus geringen Gewicht, hoher Steifigkeit und effektiver Dämpfung. Im Mitteltonbereich sorgen ein präzise abgestimmter Phase-Plug sowie ein leistungsstarkes Magnetsystem für eine natürliche Stimmwiedergabe, eine detailliertes Auflösungsvermögen sowie ein weiträumiges Klangbild - und das alles in Verbindung mit einer hohen Belastbarkeit.

Basstreiber in der Explosionszeichnung

Im Tieftonbereich kommen optimierte Antriebssysteme, eine verwindungssteife Druckguss-Konstruktion und ein verzerrungsarmes Chassis zum Einsatz. Das Ergebnis ist laut Wharfedale ein kraftvoller und tiefer Bass sein, mit viel Kontrolle und Präzision.

Die ELYSIAN 2R verfügt über einen 6 Zoll messenden Mitteltöner sowie über einen 8,5 Zoll großen Tieftöner.

Der Basstreiber in der Detailansicht

SLPP

Um die Effizienz bei der Wiedergabe tiefer Frequenzen weiter zu steigern, verwendetWharfedale das „Slot-Loaded Profiled Port“-System (SLPP). Durch den Ausgleich des inneren und äußeren Luftdrucks verbessert SLPP effektiv die Basswiedergabe und auch die kontrollierte Abgabe tiefer Frequenzen. Ebenso wird die Aufstellungsempfindlichkeit minimiert. Die ELYSIAN R-Serie überzeugt daher mit souveräner Performance in tatsächlichen, realen Wohnräumen, und nicht nur unter idealen Testbedingungen.

Die Frequenzweiche im Detail

Als grundlegend überarbeitet präsentiert sich auch die mit streng selektierten Bauteilen bestückte Frequenzweiche. Für eine stimmige Basswiedergabe werden Spulen mit Kernen aus einer Silizium-Eisen-Legierung verwendet, die einen niedrigen Gleichstromwiderstand (DCR) und eine hervorragende Kontrolle durch den Verstärker sicherstellen. Für den Mittel- und Hochtonbereich setzt Wharfedale auf Luftspule. Hochwertige Polypropylen-Kondensatoren sowie induktivitätsarme Widerstände wählte man im Hinblick auf einen neutralen Einflusses aufs Musiksignal nach penibler Selektion aus. Alle Bauteile montiert der Hersteller auf neu entwickelten Leiterplatten mit direktem Signalweg. Diese Neuerung verkürzt die Signalwege und verbessert die Effizienz des internen Layouts. In Verbindung mit einer Verkabelung aus hochreinem LC-OFC-Kupfer plus PET-Isolierung ermöglicht dies eine hervorragende, stimmige Bearbeitung des gesamten Frequenzspektrums. Das Ergebnis: Eine nahtlose Verbindung zwischen Verstärker, Frequenzweiche und Lautsprecherchassis.

Zusammenfassung der technischen Besonderheiten

Air Motion Transformer (AMT Hochtöner für extrem impulstreue und fein auflösende Hochtonwiedergabe

Mitteltöner und Tieftöner mit Membranen aus beschichteter Glasfaser-Matrix

Slot-Loaded Profiled Port“-System (SLPP)

Überarbeitete und mit selektierten Bauteilen bestückte Frequenzweiche

Unser Fazit zur Technologie

Der Wharfedale ELYSIAN 2R ist eine mit größtmöglicher technischer Sorgfalt optimierte Konstruktion. Ein impulstreuer AMT-Hochtöner, belastbare, leichte sowie steife Tief- und Mitteltöner, eine spezielle Bassreflex-Konstruktion und langzeitstabile, mit genau selektierten Bauteilen bestückte Frequenzweichen sind Merkmale des Konzepts.

Verarbeitungsqualität

Schwungvolle Radien und akkurate Detailverarbeitung

Die Lautsprecher der ELYSIAN R-Serie setzen weiterhin auf die äußerst elegante Gehäuseform sowie die hochwertige Anmutung der Vorgängerserie und präsentieren sich gleichzeitig etwas moderner und in manchen Belangen etwas feiner. Die Klavierlack-Oberflächen in Schwarz und Weiß wurden durch edle Optionen in Mattschwarz und Lunar Grey ersetzt, ergänzt durch moderne, mattschwarze Zierelemente, feine Details an den Treibern und hochwertige Metallteile. Die beliebte Walnuss-Hochglanz-Oberfläche ist nach wie vor erhältlich und bewahrt, so Wharfedale, die Wärme und Tiefe, die die ursprüngliche ELYSIAN-Ästhetik prägten. Eine handwerklich äußerst asaubere Fertigung und eine überragende Materialqualität sind Selbstverständlichkeiten bei der neuen ELYSIAN R-Serie und somit auch bei unseren Testkandidaten.

Edles Walnuss-Hochglanz-Oberflächenfinish

Hochwertige Lautsprecherabdeckungen

Im Detail: Das Lautsprecherabdeckgitter

Im Lieferumfang der Wharfedale ELYSIAN 2R befinden sich magnetisch haftende Abdeckgitter, deren "Gerüst" aus einer schwarzen mitteldichten Holzfaserplatte, kurz MDF, hergestellt ist und mit schwarzem Akustikstoff veredelt wurde. Das Gewebe ist bombenfest aufgebracht und besitzt schwarz-matte Zierelemente an den Übergängen der Treiber.

Hier die Rückseite

Lautsprecher-Rückseite und Standfusskonzept

Die Rückansicht der ELYSIAN 2R, inklusive optional erhältlichen Lautsprecherstativ

Die Rückseite der Wharfedale ELYSIAN 2R präsentiert sich ebenfalls in einer akkuraten Verarbeitungsqualität. Als nettes Detail befindet sich im oberen Teil der Schallwandler ein Aufkleber im Plaketten-Style, der über die Produktbezeichnung und weitere Details informiert.

Aufkleber mit Produktbezeichnung und weiteren Details

Der Sockelkonstruktion der ELYSIAN 2R

Die nach dem 3-Wege-Bassreflex-Prinzip konzipierte Wharfedale ELYSIAN 2R verfügen über eine spezielle Sockel Konstruktion. So sitzt das dazugehörige Bassreflexrohr (SLPP) nicht auf der Rückseite der Schallwandler, sondern befindet sich zwischen der Standsockel-Platte und dem Lautsprechergehäuse. Dadurch können die Lautsprecher auch problemlos wandnah aufgestellt werden.

Die Anschlussterminals

Hochwertige Anschlussterminals

Die Wharfedale ELYSIAN 2R verfügen über extrem hochwertig gestaltete Anschlussterminals, die herkömmliche Kabelverbindungen und selbstverständlich Bananenstecker aufnehmen. Im Lieferumfang enthalten sind ebenfalls zwei Bi-Wiring-Verbindungskabel.

Bit den flexiblen Verbindungsstücken (werden im Bi-Wiring/Bi-Amping-Betrieb entfernt). Dahinter sitzt eine aufwändige Frequenzweiche

Wharfedale ELYSIAN 2R Stand

Der ELYSIAN 2R Stand

Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, haben wir für eine optisch und technisch stimmige Unterbringung unserer Testmuster die passenden Lautsprecherstative erhalten. Sie sind ausschließlich in schwarz für eine Kaufpreis von 699 EUR pro Paar erhältlich. Die Stative sind unserer Meinung nach, eine absolut sinnvolle Investition, da die ELYSIAN 2 für eine Verwendung auf dem Sideboard oder ähnlichen fast überdimensioniert ist.

Das Grundgerüst der Lautsprecherstative besteht aus pulverbeschichteten Metall und der untere Abschlussdeckel ist aus Holz/MDF gefertigt, dadurch garantieren die Stands den ELYSIAN 2R unter allen Bedingungen besten Halt.

Im unteren Teil der Stative befinden sich massive, höhenverstellbare Spikes, die für die nötige Bodenhaftung sorgen. Beschichtete Unterlegscheiben schonen dabei empfindliche Bodenbeläge.

Höhenverstellbare Spikes

MDF/Holz inklusive Wharfedale -chriftzug

Aufnahmeflächen der Stative

Die ELYSIAN 2R Stand werden mit den Lautsprechern nicht verschraubt, sondern die Schallwandler besitzen auf der Unterseite Ausbuchtungen und die Stative gummierte Ausformungen, die beim Zusammenfügen bombest halten.

Fazit: Verarbeitung

Auch der verwöhnte Anwender, der auf eine enorm hochwertige optische Erscheinung seines Lautsprechersystems achtet, macht mit der ELYSIAN 2R einen "großen Fang". Eine überragende Oberflächenqualität, hochwertige Einpassung der Chassis, erstklassige Lautsprecherkabel-Anschlussterminals und eine enorm elegante Gesamterscheinung zeichnen den Lautsprecher aus. Die perfekte Ergänzung sind die zum Aufpreis von 699 EUR pro Paar lieferbaren Stative, die extrem solide verarbeitet sind und festen Halt bieten.

Edle Anmutung und feine Gehäuseverarbeitung

Präzise eingepasste Treiber

Sehr hochwertige Lautsprecherkabel-Anschlussterminals

Optisch und qualitativ überzeugende, optionale Stative

Klang

Potenter Streaming-Vollverstärker, der AVM Evolution AS 3.3

Kommen wir nun zur klanglichen Auslegung der Wharfedale ELYSIAN 2R. Als passender Streaming-Vollverstärker für Wharfedale ELYSIAN 2R hat sich der AVM Evolution AS 3.3 unter Beweis gestellt.

Wir starten unsere Klangwertung zunächst mit der Wiedergabe von Spotify und TIDAL. Im Anschluss folgen zwei weitere Klangbeispiele via klassischen Vinyl.

Klang "Trade it for the Night", HAEVN

Wir starten unsere Klangwertung mit dem Titel "Trade it for the Night" von HAEVN. HAEVN ist eine niederländische Indie-Pop-Band, die 2015 von der Singer-Songwriterin Marijn van der Meer und dem Filmsoundtrack-Komponisten Jorrit Kleijnen gegründet wurde, dies nur als Hintergrundinformation. Der Titel startet mit einer ArtHändeklatschen, und kurz darauf folgen weitere Klangelemente sowie erste vokale Elemente. Diese Facetten meistern die Wharfedale ELYSIAN 2R grandios. Das Klatschen wird plastisch präsentiert, und das Summen des Chors wird mit einem hervorragendem Differenzierungsvermögen präsentiert. Die weiteren Instrumente werden sehr fein nivelliert zum Asudruck gebracht, wie z.B. die Querflöte. Als kurz darauf die ersten Gesangspart folgen, sind wir aber der ersten Sekunde von der feinauflösenden Darbietung gefesselt. Die sensible und zugleich voluminöse Stimmfarbe beeindruckt auch dann, wenn es um kleine Nuancen geht. Als sich im weiteren Verlauf der Chor öfters in Szene setzt und zwischendrin Gitarrenklänge folgen, ermöglichen die ELYSIAN 2R eine großartige Inszenierung der musikalischen Elemente. Das klassische Orchester, das im Mittelteil des Tracks deutlicher und zahlreicher in Erscheinung tritt, kann sich hervorragend von den Wharfedale-Lautsprechern lösen. Die tieffrequenden Elemente des Stücks werden mit einem sehr guten, zudem präzise definierten Volumen präsentiert.

Klang "Heroes", Moby feat. Mindy Jones

Nochmal ausdrucksstark wird es bei unserem nächsten Klangbeispiel. Wir haben uns erneut für die Coverversion des David Bowie-Hits "Heroes" von Moby feat. Mindy Jones entschieden. Auch dieses Musikstück beginnt mit einem Klavier, das mit einer sauber präsentierten Temperatur, sehr klar und mit einer feinen Gliederung dargeboten wird. Die zurückhaltend gespielte Akustikgitarre, die das Klavier begleitet, wird, so wie wir es mittlerweile von den ELYSIAN 2R gewohnt sind, in beinahe allen Einzelheiten und natürlich herausgearbeitet. Nur wenige Momente vergehen, bis die amerikanische Sängerin und Songwriterin Mindy Jones in den Titel einsteigt. Hier zeigt der verwendete Bändchenhochtöner ein weiteres Mal seine Vorzüge in Form exzellenter Impulstreue und hoher Brillanz auf. Er liefert eine kristallklare Wiedergabe, die auch feine Charakteristika der Stimme bravourös mit einbezieht. Dadurch gelingt es, die Geschichte des Track zum Zuhörer zu transportieren, das David Bowie mit diesem Titel erzählen wollte - nämlich die Gefühlswelt zweier Liebenden. Im weiteren Verlauf des Titels gesellen sich klassische Streichinstrumente und Bläser aus einem Orchester hinzu, die ebenfalls hervorragend ins Geschehen eingebunden werden. Die ELYSIAN 2R bieten bei diesem doch ruhigeren Titel ein hervorragendes Volumen im Bassbereich, das äußerst harmonisch und ausgewogen in Erscheinung tritt.

Klang "Nothing Else Matters, James Newton Howard/Metallica

Immer wieder setzen wir dieses Musikstück bei Klangtestreihen ein, denn es stellt besonders hohe Anforderungen an die Wiedergabekette. Von sehr feinen Details bis hin zu massiven, kraftvollen Dynamiksprüngen offeriert dieser Titel ein beeindruckendes dynamisches Spektrum. Die ELYSIAN 2R meistern den sensiblen Anfang mit akkuratem Aufbau, zugleich entfaltet sich direkt von Beginn an eine exakt hinsichtlich Weite sowie Tiefe definierte Räumlichkeit. Bei den heftigen Dynamiksprüngen agiert unser Testlautsprecher nach wie vor sehr kontrolliert und bringt die einzelnen musikalischen Ebenen sauber zusammen. Sehr zu loben ist, dass das Differenzierungsvermögen auch bei hohem Pegel kaum geschmälert wird. Im Bassbereich profitieren die großen Regallautsprecher klar von ihrem enormen Gehäuseinnenvolumen und präsentieren auch satte, tiefe Bässe ohne Einschränkungen.

Klang "The Ides Of March", Myles Kennedy

Wieder eine aus Sicht der Stimmwiedergabe exzellente Darbietung, die hier gleich von Beginn an zu vernehmen ist. Man wartet auf mehr, nach dem sensiblen Intro geht es dann auch richtig zur Sache. Der ziemlich plötzliche Wechsel der Dynamik, von dem der Titel auch lebt, wird sehr souverän arrangiert. Die facettenreiche Stimme von Myles wirkt zu jedem Zeitpunkt des Tracks voll präsent, man ertappt sich dabei, wie man als Zuhörender schnell die Außenwelt vergisst. Man wähnt sich inmitten des akustischen Spektakels, und beinahe jede Nuance wird auf eine sehr direkte Art und Weise präsentiert. Das gilt auch fürs grandios dynamisch ertönende E-Gitarren-/Schlagzeug-Solo. Räumlich sind die tonalen Gesamtzusammenhänge wieder weitläufig und mit stimmiger Gewichtung verpackt, sodass dadurch diese unmittelbare Verbundenheit mit dem Song weiter erhöht wird.

Klang "Nessun Dorma" aus Puccinis Turandot, gesungen von Jonas Kaufmann

Anspruchsvolle Aufgaben liegen den ELYSIAN 2R ohne Zweifel. Das stellen sie auch bei der weltberühmten Arie, die wir hier zum Test verwenden, eindrucksvoll unter Beweis. Jonas Stimme ertönt nahezu auf den Punkt genau, und Kleinigkeiten, wie das sanfte Abklingen der Stimme, kommen ebenso hervorragend heraus wie sehr dynamische Momente, in denen er seine Stimme zu voller Größe erhebt. Das begleitende Orchester wird während der gesamten Darbietung nie zu stark in den Hintergrund gerückt, sondern bleibt mit exakter Balance stets präsent. Der Chorgesang, der oft zu weit nach hinten abdriftet und dann hinsichtlich der Konturen leicht verschwommen auftritt, hat hier stets klar nachvollziehbare Strukturen und passt zum vorzüglichen Gesamteindruck.

Klang "The Look Of Love", Diana Krall

Ein echter Evergreen bei unseren Testreihen ist dieser Song, was ihn jedoch nicht minder reiz- und anspruchsvoll macht. Dianas Stimme weist genau das Flair mit Melancholie und dem leicht rauchigen Aroma auf, das die Fans der kanadischen Jazzpianistin und Sängerin so schätzen. Fein mischen sich die Instrumente ins Geschehen, stets darauf bedacht, der Stimme vollen Entfaltungsspielraum zu gewähren. Die Räumlichkeit brilliert auch durch die Einarbeitung subtiler Elemente, und insgesamt wird eine gleichermaßen kontrollierte wie kultivierte, sehr fein auflösende Vorstellung geboten. Das Klavier, das auch in einem Solo-Part zu hören ist, beeindruckt durch die sauber festgehaltene Temperatur und die hörbare Anschlagdynamik der Tasten.

Klang Vinyl

Plattenspieler Technics SL-1500 CS

Bevor wir zum Konkurrenzvergleich übergehen, möchten wir ebenfalls auf die Klangqualität von klassischen Vinyl eingehen. Hierfür verwenden wir unseren nachweislich für seine Preisklasse hervorragenden Technics SL-1500 CS Plattenspieler mit MM-Tonabnehmersystem.

Klang Vinyl, "West End Girls", Pet Shop Boys

Die Pet Shop Boys, Ikonen der 80er Jahre, und noch mit ihrem legendären Titel "West End Girls" - was machen die ELYSIAN 2R daraus? Sie holen eine Menge aus Neill Tennants charakteristischer Stimme und stellen diese mit klarer Kontur passend im Raum auf. Auch die begleitenden Synthesizer gefallen durch die homogene, klare Auslegung. Feindynamisch sind die beiden britischen Schallwandler ein weiteres Mal voll auf der Höhe und liefern daher auch diesmal eine komplette, in sich schlüssige Darbietung mit einem extrem hoch liegenden Auflösungsvermögen - das sich räumlich jederzeit klar definiert und mit einem soliden Schuss an Weitläufigkeit im Hörraum ausbreitet.

Klang Vinyl, "A Tribute To Eva Cassidy" von Margriet Sjoerdsma, In The Early Morning Rain (feat. Dan Cassidy)

Bei "In The Early Morning Rain" ist der AMT-Hochtöner wieder voll in seinem Element und lässt den Hörer auch nicht über kleine Details in Margriets Stimme im Unklaren. Die Stimme löst sich zudem nachvollziehbar von den Chassis der ELYSIAN 2R und verteilt sich mit hoher Gleichmäßigkeit im Hörraum. Sämtliche begleitenden Instrumente werden mit der richtigen Balance dargeboten, und z.B. die Geige punktet mit Klarheit, aber auch einer nicht zu scharfen, sondern eher wohlig-umgreifenden Brillanz. Diese sensible, feindynamisch sehr anspruchsvolle Interpretation legt offen, mit wieviel Sorgfalt die Wharfedale-Entwickler an die Optimierung der neuen ELYSIAN R-Serie gegangen sind: Noch mehr Sensibilität, noch mehr Struktur und nochmals ein wenig mehr Brillanz - das Programm geht definitiv auf.

Konkurrenzvergleich

PIEGA COAX 411

Die PIEGA COAX 411 Gen2 sind deutlich teurer (ab 9.500 EUR) als die ELYSIAN 2R

Ebenfalls ein 3-Wege-Regallautsprecher, aber deutlich kompakter und einfach zu stellen

In drei Grundfarben (Silber, Weiß, Schwarz) sowie gegen Aufpreis in 8 Excellence-Varianten lieferbar

Im Haus entwickeltes und gebautes koaxiales Bändchen

Benötigt eine kraftvolle Zuspielung, um ihre Talente voll entfalten zu können

Premium-Fertigungsqualität mit praktisch perfekt verarbeitetemAluminiumgehäuse

Klanglich von Impulstreue und vom Timing her auf höchstem Niveau

Unsere Meinung zum Vergleich Wharfedale ELYSIAN 2R versus PIEGA COAX 411 Gen2

Ohne Zweifel haben wir es mit zwei extrem performanten Dreiwege-Regallautsprechern zu tun. Der PIEGA bietet, wenn auch teilweise gegen Aufpreis, eine enorme Auswahl an lieferbaren Ausführungen. Der COAX 411 Gen2 verlangt nach einem kraftvollen Verstärker, schwingt sich aber dann zu einer fabelhaften Dynamik und einer überragend feinen Detaillierung auf. Der Wharfedale ELYSIAN 2R ist hinsichtlich der Verstärkung auch nicht ohne - er verlangt nach einem Vollverstärker oder einer Vor-/Endstufenkombination, der/die seine feinnervige, im Hochtonbereich brilliante akustische Signatur wirkungsvoll zum Tragen bringt, wie es der von uns zum Test verwendete AVM-Streaming-Vollverstärker tut. Insgesamt ist die ELYSIAN 2R deutlich preiswerter, spielt im Bassbereich durch das größere Gehäusevolumen tiefer herunter. Bilanzierend aber sind es zwei überragende, aufwändig konstruierte Regallautsprecher - wobei sich der COAX 411 Gen2 einfacher stellen lässt, der Wharfedale ELYSIAN 2R dafür optisch besonders beeindruckend wirkt.

KEF Reference 1 Meta

Die KEF Reference 1 Meta sind Dreiwege-Regallautsprecher zum Paarpreis von 10.000 EUR

Lieferbare Farben: High-Gloss White/Champagne, High-Gloss White/Blue, High-Gloss Black/Grey, High-Gloss Black/Copper sowie Satin Walnut/Silver

Uni-Q-Koaxialchassis der 12. Generation (125 mm Mitteltöner, 25 mm Hochtöner) mit Metamaterial-Absorptionstechnologie (MAT) für den Hochtöner im Sinne einer verzerrungs- und verfärbungsfreien Hochtonwiedergabe

165 mm Tieftöner mit Alu-Membran

Massiver, vom Uni-Q-Chassis entkoppelter Mitteltöner-Antrieb

"Shadow Flare" reduziert schädlichen Beugungseffekte am Gehäuse drastisch

Präzisionsgefertigte Oberfläche erweitert den Waveguide-Effekt des Uni-Q für eine verbesserte Klarheit,

Jedes Paar Reference-Lautsprecher kann mit einer Genauigkeit von 0,5 dB an den im Labor geprüften Referenz-Standard angepasst werden.

Unsere Meinung zum Vergleich Wharfedale ELYSIAN 2R versus KEF Reference 1 Meta

Der Mehrpreis, der für die Reference 1 Meta fällig wird, fällt schon deftig aus. Dafür erhält man mit den in Maidstone/GB im dortigen KEF-Werk produzierten 3-Wege-Boxen einen der besten Regallautsprecher der Welt: Akustisch absolut homogen, in sich schlüssig, zugleich extrem dynamisch und darüber hinaus noch räumlich exakt definiert und weitläufig dazu. Für einen spürbar geringeren Kaufpreis beeindrucken die Wharfedale ELYSIAN 2R mit einem fundierten, in Weite und Tiefe großzügig dimensionieren Klangbild und einem feinen Auflösungsvermögen. Man kann die Wharfedale-Boxen daher durchaus als Preis-/Leistungs-Champions in der Oberklasse ansehen, die kaum weniger bieten als viele exzellente Offerten der Liga von 9.000 bis 11.000 EUR - dafür herzlichen Glückwunsch an Wharfedale.

Wharfedale ELYSIAN 2R versus Canton Reference 9

Canton Reference 9 klopft "von unten" an: 4.000 EUR lautet hier der Paarpreis der recht kompakten, sehr schickten Box aus dem Taunus

Lieferbar in Weiß Seidenmatt, Schwarz Hochglanz, Nussbaum (pro Paar 200 EUR Mehrpreis)

2-Wege-Bassreflex-Lautsprecher (Bassreflexöffnung nach unten gerichtet, wie bei Wharfedale)

174 mm Tief-/Mitteltöner mit Black Ceramic Tungsten (BCT) Membran

25 mm Hochtöner mit Aluminium-Keramik-Oxyd-Membran

Hochwertige WBT-Anschlussterminals

Pegelanpassung für die Hochtonwiedergabe auf der Rückseite

Über 4.000 EUR eine Maßstäbe setzende Fertigungsqualität, unsere Testexemplare in Hochglanz-Schwarz erfreuen mit makelloser Oberfläche

Unsere Meinung zum Vergleich Wharfedale ELYSIAN 2R versus Canton Reference 9

Der Canton Reference 9 ist mit 4.000 EUR Paarpreis sehr fair kalkuliert. Er ist im Gegensatz zu den anderen Regallautsprechern ein klassischer 2-Wege-Lautsprecher und von den Abmessungen her ziemlich kompakt. Dadurch lässt er sich einfach aufstellen. Der Reference 9 ist absolut problemlos in der Handhabung, das heißt, er arbeitet mit sehr vielen von den technischen Rahmenbedingungen her geeigneten Verstärkern zusammen. Der Klang ist klar, präzise definiert und auch im Bassbereich kräftig. Man merkt der ELYSIAN 2R natürlich schon an, dass sie merklich größer ist - Tiefgang und maximal mögliche Dynamik liegen über den Werten der Reference 9. Vom Finish her sind beide Schallwandler auf untadelig hohem Niveau, das gilt auch für Lautsprecherkabel-Anschlussterminals, die bei der Wharfedale in Bi-Wiring-Form ausgeführt sind. Die bei der Canton auf der Rückseite vorhandene Klanganpassung für den Hochtonbereich bietet die Wharfedale 2R nicht.

Fazit

Mit dem Wharfedale ELYSIAN 2R haben wir einen großen, trotzdem sehr elegant wirkenden Dreiwege-Standlautsprecher zum Test bekommen. Und schon direkt bei der Ankunft unseres Test-Boxenpaares stand uns in die Spannung ins Gesicht geschrieben: Hat des Wharfedale tatsächlich geschafft, die Leistungsfähigkeit der bereits hervorragenden ELYSIAN-Serie weiter zu verbessern? Schon bisher gab es kaum eine andere Lautsprecher-Baureihe in der angehenden Oberklasse, die so viel hochwertige Technik, eine so feine Verarbeitung und einen so feinen, ausgewogenen, doch bei Bedarf auch dynamisch-entschlossenen Klang aufbieten konnte.

Hörbare Optimierungen

Und tatsächlich - das Entwicklungsteam des britischen Herstellers konnten mit Erfolg weiter optimieren. Die neue ELYSIAN R-Serie, für die der ELYSIAN 2R stellvertretend in unserem Testraum behaupten musste, offeriert noch mehr Feingefühl, noch mehr sauber vorgetragene Brillanz und noch mehr subtile räumliche Informationen im Klangbild. Man braucht natürlich einen Verstärker, der zum Lautsprecher passt und optimal für die Zusammenarbeit mit dem sehr brillant und transparent darstellenden ELYSIAN 2R geeignet ist. Dann gibt es eine bei nahezu jedem Musikstil höchst beeindruckende Vorstellung, die auch sehr anspruchsvolle Musikliebhaber vollauf glücklich macht. Dazu kommen noch die sorgfältige Verarbeitung und die sehr gediegene, schlichtweg schöne optische Erscheinung.

Großer Dreiwege-Regallautsprecher mit hervorragendem Auflösungsvermögen, sauber aufgebauter Räumlichkeit und kultivierter Gesamtakustik



Regallautsprecher bis 10.000 EUR/Paarpreis

Test 31. Juli 2026

FAQ

Für wen eignet sich der Wharfedale ELYSIAN 2R?

Er ist perfekt für Anwender, die einen großen, edlen und akustisch kultivierten, fein und dynamisch auftretenden Regallautsprecher suchen

Eignet sich der ELYSIAN 2R nur für die Stereowiedergabe?

Der ELYSIAN 2R eignet sich auch sehr gut als hochwertiger Frontlautsprecher oder Front- und Surroundlautsprecher in einem ELYSIAN R-Mehrkanalsystem. Wharfedale bietet mit dem kompakten ELYSIAN 1R und dem ELYSIAN CENTER R perfekte Ergänzungen an.

Wie macht sich der AMT-Hochtöner im Vergleich zu einem Kalottenhochtöner bemerkbar?

Der extrem leichte AMT-Hochtöner gibt besonders gut feine, kurze Impulse in sehr hohen Frequenzbereichen wieder. Oftmals ist es bei AMT-Tweetern das Problem, dass die Anbindung an den Mitteltonbereich nicht nahtlos ist, Wharfedale hat diese Aufgabe aber souverän gelöst.-

Ist der ELYSIAN 2R aufstellungskritisch?

Aufgrund der breiten horizontalen und vertikalen Wiedergabe ist der ELYSIAN 2R kaum aufstellungskritisch und sollte auch nicht stark eingewinkelt werden.

Welche Verstärkerleistung pro Kanal sollte zum Einsatz kommen?

Der von Wharfedale angegebenen Minimalwert von 25 Watt pro Kanal ist unserer Ansicht nach etwas zu gering. Ideal sind Werte ab 60 bis 70 Watt, aber auch gern bis gut 200 Watt. Wichtig: Der angeschlossene Verstärker sollte in der Lage sein, das hohe Auflösungsvermögen der ELYSIAN 2R nutzen zu können.

Test: Sven Wunderlich, Carsten Rampacher

Fotos: Sven Wunderlich

KI-Hinweis: Bilder teilweise mit ChatGPT bearbeitet

Datum: 31. Juli 2026