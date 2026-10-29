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Sony: Neuer "Jumanji: Open World"-Trailer online

Sony hat einen neuen Trailer für "Jumanji: Open World" veröffentlicht:

Der dritte Teil der Action-Reihe von Jake Kasdan mit Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart und Karen Gillan startet am 23.12.2026 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich im kommenden Frühjahr auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

Offizielle Synopsis:

Dieses Weihnachten sind Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black und Karen Gillan in Jumanji: Open World wieder vereint. Unsere Helden sind schon einmal aus dem periösen Dschungel von Jumanji entkommen, aber dieses Mal befreit sich Jumanji von seiner Konsole und entfesselt sein Chaos in unsere Welt.

bereits erhältlich:

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