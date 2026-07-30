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Nubert spendiert nuControl X umfangreiches Firmware-Update

Bildquelle: Nubert

Nubert erweitert den Funktionsumfang des Nubert nuControl X mit einem kostenlosen Firmware-Update. Die Aktualisierung erscheint am 5. August 2026 und bringt neben einer überarbeiteten Menüführung neue Komfortfunktionen sowie Unterstützung für Spotify Lossless. Das Update wird automatisch installiert, sofern das Gerät mit dem Internet verbunden ist und automatische Updates aktiviert sind.

Das Wichtigste in Kürze

Firmware-Update für Nubert nuControl X

Veröffentlichung am 5. August 2026

Überarbeitete und intuitivere Menüstruktur

Deutsche Benutzeroberfläche optional verfügbar

Gerätesperre per PIN

Unterstützung für Spotify Lossless mit bis zu 24 Bit / 44,1 kHz

Neuer Fixpegeleingang zur einfacheren Integration in Heimkinosysteme

Automatische Installation bei aktivierten Updates und Internetverbindung

Mehr Komfort und neue Funktionen

Mit dem Firmware-Update modernisiert Nubert die Bedienung der nuControl X und erweitert gleichzeitig deren Funktionsumfang. So wurde die Menüstruktur überarbeitet und soll künftig eine noch intuitivere Bedienung ermöglichen. Zudem steht erstmals eine deutsche Benutzeroberfläche zur Verfügung.

Für zusätzliche Sicherheit lässt sich das Gerät künftig per PIN sperren. Darüber hinaus unterstützt der Klangmanager nach dem Update Spotify Lossless mit verlustfreier Audiowiedergabe bis 24 Bit / 44,1 kHz.

Das Firmware-Update wird ab 05.08. bereitgestellt

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Einfachere Einbindung ins Heimkino

Eine weitere Neuerung betrifft den RCA3-Eingang, der künftig als Fixpegeleingang genutzt werden kann. Durch die optionale Deaktivierung der Lautstärkeregelung lässt sich die nuControl X einfacher in ein Heimkinosystem integrieren, dessen Lautstärke über einen AV-Receiver geregelt wird.

Automatisches Update ab 5. August

Das Firmware-Update wird ab 5. August 2026 automatisch auf kompatiblen Geräten installiert. Voraussetzung ist, dass die Funktion "Automatic Updates" im Menü aktiviert ist und die nuControl X mit dem Internet verbunden ist.

Quellenwahl beim Nubert nuControl X

Nubert nuControl X Room Calibration