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"The World of Hans Zimmer: Best of" erscheint als Laser Etched Vinyl-Edition

Sony Music veröffentlicht "The World of Hans Zimmer: Best of" am 09.10.2026 in einer limitierten "Laser Etched Vinyl"-Sonderedition. Das Doppel LP-Set enthält eine Auswahl von zehn Titeln aus den Hans Zimmer-Soundtracks auf den A-Seiten der beiden Schallplatten. Auf den B-Seiten befindet sich eine Laser-Gravur mit einem Uhrwerk und einer kosmischen Landschaft mit reflektierenden Licht-Effekten in Regenbogen-Optik, die sich bei Bewegung verändern.

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