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"Frankensteins Fluch" & "Der große Schweiger" erscheinen auf 4K Ultra HD Blu-ray

29.07.2026 Karsten Serck

HanseSound veröffentlicht die beiden Filme "Frankensteins Fluch" (The Curse of Frankenstein) und "Der große Schweiger" (The Stalking Moon) auf Ultra HD Blu-ray. Beide Filme erscheinen am 25.09.2026 mit deutschem und englischem Mono-Ton auf Ultra HD Blu-ray.

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