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"Friedhof der Kuscheltiere" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

29.07.2026 Karsten Serck

Friedhof der Kuscheltiere 4K Ultra HD Blu ray Steelbook

Paramount "Friedhof der Kuscheltiere" (Pet Sematary) im Oktober erneut auf Ultra HD Blu-ray. Die Stephen King-Verfilmung aus dem Jahr 1989 erscheint am 23.10.2026 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook in limitierter Auflage.

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