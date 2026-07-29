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"Friedhof der Kuscheltiere" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
29.07.2026 Karsten Serck
Paramount "Friedhof der Kuscheltiere" (Pet Sematary) im Oktober erneut auf Ultra HD Blu-ray. Die Stephen King-Verfilmung aus dem Jahr 1989 erscheint am 23.10.2026 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook in limitierter Auflage.
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