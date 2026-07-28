"Genesis: From Genesis To Revelation" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & LP
Cherry Red veröffentlicht "Genesis: From Genesis To Revelation" mit einer neuen Stereo-Abmischung von Stephen W. Tayler auf Blu-ray Disc, CD & LP. Das Debüt-Album der Band aus dem Jahr 1969 erscheint am 09.10.2026 als umfangreiches Boxset mit Blu-ray Disc und vier CDs oder alternativ als Doppel-CD sowie als Vinyl-Edition mit LP und zusätzlicher 45 RPM-Maxi. Das Boxset mit 68-seitigem Begleitbuch enthält zusätzlich remasterte Versionen der ursprünglichen Stereo und Mono-Mixe sowie bislang unveröffentlichte Aufnahmen und Demos.
Die Blu-ray Disc wird mit Dolby Atmos, 5.1 und Stereo-Mixen sowie Hintergrundaufnahmen aus den AIR Studios über den neuen Mix mit Peter Gabriel, Tony Banks und Mike Rutherford ausgestattet sein.
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Bereits am 28.08.2026 erscheint "The Lamb Lies Down on Broadway" als Blu-ray Audio-Edition.
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