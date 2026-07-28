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"Genesis: From Genesis To Revelation" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & LP

Cherry Red veröffentlicht "Genesis: From Genesis To Revelation" mit einer neuen Stereo-Abmischung von Stephen W. Tayler auf Blu-ray Disc, CD & LP. Das Debüt-Album der Band aus dem Jahr 1969 erscheint am 09.10.2026 als umfangreiches Boxset mit Blu-ray Disc und vier CDs oder alternativ als Doppel-CD sowie als Vinyl-Edition mit LP und zusätzlicher 45 RPM-Maxi. Das Boxset mit 68-seitigem Begleitbuch enthält zusätzlich remasterte Versionen der ursprünglichen Stereo und Mono-Mixe sowie bislang unveröffentlichte Aufnahmen und Demos.

Die Blu-ray Disc wird mit Dolby Atmos, 5.1 und Stereo-Mixen sowie Hintergrundaufnahmen aus den AIR Studios über den neuen Mix mit Peter Gabriel, Tony Banks und Mike Rutherford ausgestattet sein.

Bereits am 28.08.2026 erscheint "The Lamb Lies Down on Broadway" als Blu-ray Audio-Edition.

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