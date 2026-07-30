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Q Acoustics 3040c: Kompakte Standbox ergänzt die 3000c-Serie

Bildquelle: Q Acoustics

Q Acoustics erweitert seine 3000c-Serie um die neue 3040c. Die kompakte Standbox richtet sich an Hörer, die die Vorteile eines Standlautsprechers nutzen möchten, dabei aber nur begrenzten Platz zur Verfügung haben oder Wert auf hohe Ästhetik legen.

Technisch setzt die 3040c als finales Modell der 3000c Serie auf die bewährten Zutaten der beliebten und preislich attraktiven Baureihe. Zum Einsatz kommen zwei 120-mm-Mittel-/Tieftöner mit der hauseigenen C3 Continuous Curved Cone-Technologie. Diese soll eine kontrollierte Basswiedergabe mit einer präzisen Mitteltondarstellung verbinden. Für die Hochtonwiedergabe wird ein entkoppelter 22-mm-Hochtöner verwendet, dessen Konstruktion von den höher positionierten Lautsprechern der Concept-Serie inspiriert wurde.

Zur Reduzierung von Gehäuseresonanzen nutzt Q Acoustics zudem die bekannte P2P-Versteifung (Point-to-Point) sowie die HPE-Technologie (Helmholtz Pressure Equaliser), die stehende Wellen im Gehäuse minimieren soll.

Auch optisch bleibt die schlanke 3040c der modernen Formensprache der Serie treu. Der Lautsprecher ist in den Ausführungen Satin Black, Satin White, Pin Oak und Claro Walnut erhältlich. Die Lautsprecherfront wird von einer einteiligen Treiberblende in Satin Nickel bzw. Satin Chrome bei der weißen Ausführung geprägt.

Technische Daten Q Acoustics 3040c

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2 × 120-mm-C3-Mittel-/Tieftöner

22-mm-Hochtöner

Frequenzgang: 43 Hz bis 30 kHz

Nennimpedanz: 6 Ohm

Empfindlichkeit: 88 dB

Empfohlene Verstärkerleistung: 25 bis 120 Watt

Abmessungen: 942 × 285 × 281 mm

Gewicht: 14,6 kg pro Lautsprecher

Preis und Verfügbarkeit

Die Q Acoustics 3040c ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 899 Euro pro Paar.