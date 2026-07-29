News

Samsung Smart TV Line-up 2026 erhält erneut IT-Sicherheitskennzeichen des BSI

Bildquelle: Samsung

Samsung hat für sein komplettes Smart-TV-Line-up 2026 erneut das IT-Sicherheitskennzeichen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erhalten. Damit tragen unter anderem die aktuellen Micro RGB, OLED und Neo QLED TVs das offizielle Kennzeichen. Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten dadurch eine zusätzliche Orientierungshilfe bei der Auswahl vernetzter TV-Geräte.

IT-Sicherheit wird beim Smart TV wichtiger

Smart TVs sind längst mehr als reine Bildschirme. Streaming, Apps, Gaming, personalisierte Inhalte und die Einbindung in Smart-Home-Systeme machen sie zu vernetzten Home-Entertainment-Zentralen. Damit gewinnt neben Bildqualität, Ausstattung und Design auch die IT-Sicherheit an Bedeutung.

Laut einer von Samsung angeführten aktuellen Umfrage betrachten drei von vier Befragten in Deutschland den Schutz der Privatsphäre als Kriterium beim Kauf smarter Geräte. Gleichzeitig fühlen sich lediglich 11 Prozent sehr gut über Datenschutz informiert.

Das IT-Sicherheitskennzeichen des BSI soll hier für mehr Transparenz sorgen. Es informiert über die IT-Sicherheitseigenschaften digitaler Produkte und unterstützt Verbraucher bei der Kaufentscheidung. Für Smart TVs basiert das Kennzeichen auf den Anforderungen für smarte Verbrauchergeräte, darunter ETSI EN 303 645.

Anzeige



Samsung hatte bereits 2025 als erster Anbieter das BSI IT-Sicherheitskennzeichen für Smart TVs erhalten. Nun wurde es erneut für das gesamte TV-Portfolio des Jahrgangs 2026 vergeben. Die entsprechenden Produktinformationen sind in der BSI-Datenbank einsehbar.

Samsung setzt auf mehrschichtiges Sicherheitskonzept

Das IT-Sicherheitskennzeichen unterstreicht Samsungs Sicherheitskonzept für seine Smart TVs. Dazu gehört unter anderem die Sicherheitsplattform Samsung Knox, die zum Schutz persönlicher Daten beitragen soll. Weitere Maßnahmen dienen dem Schutz der Produktintegrität und damit zentraler Software- und Systemkomponenten.

Auch die langfristige Software-Unterstützung spielt eine Rolle: Samsung bietet für sein Smart-TV-Line-up 2026 sieben Jahre kostenlose Software-Updates. Diese sollen unter anderem zur Stabilität, Funktionalität und Sicherheit der Geräte beitragen.

Mit der erneuten Vergabe des BSI IT-Sicherheitskennzeichens will Samsung die Sicherheitseigenschaften seiner vernetzten TV-Geräte für Verbraucher nachvollziehbarer machen. Gleichzeitig unterstreicht das Unternehmen, dass IT-Sicherheit und Datenschutz bei modernen Smart TVs zunehmend zu festen Bestandteilen des Home-Entertainment-Erlebnisses werden.