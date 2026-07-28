News

beyerdynamic DT 275 PRO: Kompakter Profi-On-Ear mit starker Schallisolation

Bildquelle: beyerdynamic

beyerdynamic erweitert seine PRO-Serie um den neuen DT 275 PRO, einen kompakten On-Ear-Monitoring-Kopfhörer für professionelle Anwender. Das neue Modell richtet sich an Audio-Profis, die auch in lauten Arbeitsumgebungen zuverlässige Klangentscheidungen treffen müssen. Dafür kombiniert der DT 275 PRO eine besonders hohe passive Schallisolation mit einer kompakten Bauweise, geringem Gewicht und praxisorientierten Ausstattungsmerkmalen. Der Kopfhörer ist ab sofort für 119 Euro (UVP) erhältlich.

Das Wichtigste in Kürze

Neuer professioneller On-Ear-Monitoring-Kopfhörer der PRO-Serie

Hohe passive Schallisolation für den Einsatz in lauten Umgebungen

Für FOH-Techniker, Kamerateams, Content Creator und DJs entwickelt

Kompaktes Design mit weniger als 200 Gramm Gewicht

Drehbare Ohrmuscheln für platzsparenden Transport

Beidseitig anschließbares und verriegelbares Kabel

Austauschbare Ohr- und Kopfpolster

Ab sofort für 119 Euro (UVP) erhältlich

beyerdynamic DT 275 PRO

Entwickelt für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen

Ob am Filmset, im Ü-Wagen, am FOH-Platz oder in der DJ-Booth – professionelle Audioentscheidungen müssen häufig unter Zeitdruck und bei hoher Umgebungslautstärke getroffen werden. Genau für diese Einsatzbereiche wurde der DT 275 PRO entwickelt. Seine besonders starke passive Schallisolation soll störende Umgebungsgeräusche wirkungsvoll reduzieren und so eine verlässliche Beurteilung des Audiosignals ermöglichen.

Mobil und komfortabel

Mit einem Gewicht von unter 200 Gramm ist der DT 275 PRO für lange Arbeitstage konzipiert. Die drehbaren Hörerschalen erleichtern den Transport, während das Anschlusskabel wahlweise links oder rechts angeschlossen und sicher verriegelt werden kann. Dadurch lässt sich die Kabelführung flexibel an den jeweiligen Arbeitsplatz anpassen.

Anzeige



Für den täglichen Profi-Einsatz setzt beyerdynamic zudem auf robuste Materialien sowie austauschbare Kunstleder-Ohrpolster und eine wechselbare Kopfpolsterung. Das soll sowohl den Tragekomfort als auch die Lebensdauer des Kopfhörers erhöhen.

Preis und Verfügbarkeit

Der beyerdynamic DT 275 PRO ist seit dem 28. Juli 2026 zum Preis von 119 Euro (UVP) im beyerdynamic-Onlineshop sowie bei autorisierten Fachhändlern erhältlich. Ersatzteile und austauschbare Komponenten können separat nachbestellt werden.

Seitenansicht beyerdynamic DT 275 PRO

Der DT 275 PRO von vorne

Technische Daten beyerdynamic DT 275 PRO

Anzeige

