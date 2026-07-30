"Michael Jackson: Bad" erscheint als MFSL SACD & "UltraDisc One-Step SuperVinyl" LP
Das High End-Label Mobile Fidelity veröffentlicht "Michael Jackson: Bad" als Hybrid-SACD und neue "UltraDisc One Step SuperVinyl"-Edition auf zwei 180 Gramm-Schallplatten mit 45 RPM.
Die audiophilen Sondereditionen des Albums aus dem Jahr 1987 basieren auf den Original-Mastern. Beim "One-Step"-Verfahren umgeht MoFi mehrere sonst übliche Schritte der LP-Fertigung und produziert die Stamper für die Pressung direkt aus einer Lackschnitt-Vorlage (Lacquer). Das LP-Boxset ist auf 6.000 Exemplare limitiert und enthält den Bonustrack "Leave Me Alone", der auf den Original-LPs 1987 noch nicht enthalten war.
Der genaue Veröffentlichungstermin ist noch offen. Zuvor wurden bereits die Michael Jackson-Alben "Thriller", "Dangerous" und "Off the Wall" als MFSL-Sondereditionen veröffentlicht.
Tracklist:
1 Bad
2 The Way You Make Me Feel
3 Speed Demon
4 Liberian Girl
5 Just Good Friends
6 Another Part of Me
7 Man in the Mirror
8 I Just Can’t Stop Loving You
9 Dirty Diana
10 Smooth Criminal
11 Leave Me Alone
bereits erhältlich:
- Michael Jackson - Thriller 40th Anniversary Edition [SACD] bei jpc.de
- Michael Jackson - Thriller 40th Anniversary Edition UltraDisc One-Step [LP] bei jpc.de
- Michael Jackson: Off The Wall [SACD] bei jpc.de
- Michael Jackson: Off The Wall (UltraDisc One-Step) [LP] bei jpc.de