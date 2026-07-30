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"Michael Jackson: Bad" erscheint als MFSL SACD & "UltraDisc One-Step SuperVinyl" LP

Das High End-Label Mobile Fidelity veröffentlicht "Michael Jackson: Bad" als Hybrid-SACD und neue "UltraDisc One Step SuperVinyl"-Edition auf zwei 180 Gramm-Schallplatten mit 45 RPM.

Die audiophilen Sondereditionen des Albums aus dem Jahr 1987 basieren auf den Original-Mastern. Beim "One-Step"-Verfahren umgeht MoFi mehrere sonst übliche Schritte der LP-Fertigung und produziert die Stamper für die Pressung direkt aus einer Lackschnitt-Vorlage (Lacquer). Das LP-Boxset ist auf 6.000 Exemplare limitiert und enthält den Bonustrack "Leave Me Alone", der auf den Original-LPs 1987 noch nicht enthalten war.

Der genaue Veröffentlichungstermin ist noch offen. Zuvor wurden bereits die Michael Jackson-Alben "Thriller", "Dangerous" und "Off the Wall" als MFSL-Sondereditionen veröffentlicht.

Tracklist:

1 Bad

2 The Way You Make Me Feel

3 Speed Demon

4 Liberian Girl

5 Just Good Friends

6 Another Part of Me

7 Man in the Mirror

8 I Just Can’t Stop Loving You

9 Dirty Diana

10 Smooth Criminal

11 Leave Me Alone

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bereits erhältlich: