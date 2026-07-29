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Disney: "Avatar Ultimate 3-Movie Collection" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

29.07.2026 Karsten Serck

Avatar Ultimate 3 Movie Collection

Disney veröffentlicht am 02.10.2026 alle drei "Avatar"-Filme von James Cameron als "Avatar Ultimate 3-Movie Collection" Boxset. Das 9 Disc-Set wird in einem Sammlerbuch mit einem persönlichen Brief von James Cameron in einem Festkartonagen-Schuber präsentiert und enthält von allen drei Filmen die Ultra HD Blu-rays, Blu-ray Discs und Bonus Blu-rays.

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