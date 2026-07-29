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Disney: "Avatar Ultimate 3-Movie Collection" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
29.07.2026 Karsten Serck
Disney veröffentlicht am 02.10.2026 alle drei "Avatar"-Filme von James Cameron als "Avatar Ultimate 3-Movie Collection" Boxset. Das 9 Disc-Set wird in einem Sammlerbuch mit einem persönlichen Brief von James Cameron in einem Festkartonagen-Schuber präsentiert und enthält von allen drei Filmen die Ultra HD Blu-rays, Blu-ray Discs und Bonus Blu-rays.
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- Avatar: The Way of Water [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Avatar: The Way of Water [Blu-ray 3D] bei jpc.de
- Avatar: The Way of Water [Blu-ray] bei jpc.de
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