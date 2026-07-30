"Terminator 2" erscheint als "Renato Casaro Movie-Art-Collection" 4K Ultra HD Blu-ray
StudioCanal veröffentlicht "Terminator 2: Tag der Abrechnung" noch einmal auf Ultra HD Blu-ray. Der James Cameron Action-Klassiker mit Arnold Schwarzenegger erscheint am 27.08.2026 als erster Teil der "Renato Casaro Movie-Art-Collection"-Reihe im 4K-Mediabook.
Das Mediabook verfügt über ein Booklet von Christoph N. Kellerbach mit Hintergründen über das Schaffen des Plakat-Künstlers Renato Casaro. Die Ultra HD Blu-ray basiert auf dem bekannten 4K-Master. Laut Aussage von Plaion müsste für ein neues 4K-Master James Cameron persönlich tätig werden.
Am 05.11.2026 erscheint auch "Kill Bill: The Whole Bloody Affair" exklusiv in zwei verschiedenen Ultra HD Blu-ray-Editionen im Plaion Shop:
- Kill Bill: The Whole Bloody Affair - Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Kill Bill: The Whole Bloody Affair - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
bereits erhältlich:
- Terminator 2 - Limited Collector's Edition Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Terminator 2 - Special Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Terminator 2 - Special Edition [Blu-ray] bei Amazon.de
- Terminator 2 [Blu-ray 3D] bei Amazon.de
- Terminator 2 - Limited Collector's Edition Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Terminator 2 - Special Edition [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Terminator 2 - Special Edition [Blu-ray] im Plaion Shop
- Terminator 2 [Blu-ray 3D] im Plaion Shop
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