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Backes&Müller lädt zum „Treffen der Generationen“ mit Hörvergleich und Youngtimer-Verkauf

Bildquelle: Backes&Müller

Backes&Müller veranstaltet am 31. Oktober 2026 einen besonderen Manufakturtag in Saarbrücken. Unter dem Motto „Treffen der Generationen“ haben Besucher die Möglichkeit, aktuelle und frühere Generationen der BM Line 35 direkt miteinander zu vergleichen. Ergänzt wird das Event durch einen Youngtimer-Verkauf, eine Manufakturführung und Gespräche mit den Entwicklern.

Das Wichtigste in Kürze

Backes&Müller lädt am 31. Oktober 2026 zum Manufakturtag nach Saarbrücken

Direktvergleich zwischen der aktuellen BM Line 35 (2026) und älteren Generationen

Verkauf werksgeprüfter Youngtimer- und Vintage-Modelle

Vier Jahre Garantie auf werksgeprüfte Gebrauchtlautsprecher

Manufakturführung und Workshops rund um Lautsprechertechnik und Raumakustik

Voranmeldung per E-Mail oder telefonisch erforderlich

Aktuelle und frühere Generationen im direkten Hörvergleich

Wie groß sind die klanglichen Unterschiede zwischen einem aktuellen High-End-Lautsprecher und einem Modell, das bereits vor rund 20 Jahren entwickelt wurde? Genau dieser Frage widmet sich Backes&Müller beim „Treffen der Generationen“.

Im Hörraum stehen neben der aktuellen BM Line 35 (2026) auch ältere Versionen, darunter die BM Line 35 von 2015, sowie weitere Vintage-Modelle – abhängig von der Verfügbarkeit – für direkte Hörvergleiche bereit.

Werksgeprüfte Youngtimer mit vier Jahren Garantie

B&M Youngtimer

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Parallel zur Veranstaltung bietet Backes&Müller zahlreiche aufgearbeitete Youngtimer- und Vintage-Lautsprecher zum Verkauf an. Besonderheit: Alle im Werk geprüften Modelle erhalten vier Jahre Garantie, ebenso wie Neugeräte. Das gilt laut Hersteller sowohl für Käufe über den eigenen Youngtimer-Shop als auch über autorisierte Fachhändler.

Backes&Müller bietet zudem Reparaturen, Generalüberholungen und Werksprüfungen für sämtliche seit 1974 produzierten Aktivlautsprecher an und verfügt nach eigenen Angaben weiterhin über das notwendige Know-how sowie Ersatzteile für ältere Modelle.

Blick auf die aktuelle BM Line 35

Natürlich ist auch die aktuelle BM Line 35 (2026) Teil der Vorführungen. Das neue Flaggschiff setzt auf ein besonders schlankes Gehäuse mit lediglich 20 Zentimetern Breite und kombiniert vier 30-Zentimeter-Tieftöner mit zehn Mitteltönern. Für den oberen Mittel- und Hochtonbereich kommt der aktuelle, exklusiv von Backes&Müller entwickelte Zylinderwellenstrahler zum Einsatz.

Workshop und Manufakturführung

Neben den Hörvorführungen erhalten Besucher Einblicke in die Entwicklung und Fertigung der Aktivlautsprecher. Geplant sind offene Gespräche mit den Entwicklern zu Themen wie Raumakustik, Lautsprechertechnik und Anlagenplanung sowie eine ausführliche Werksführung mit Produktionsleiter André Hammerschmidt. Dabei zeigt Backes&Müller unter anderem, wie selbst über 50 Jahre alte Aktivlautsprecher noch heute repariert und instand gesetzt werden können.

Der Workshop „Treffen der Generationen“ findet am Samstag, 31. Oktober 2026, am Unternehmenssitz von Backes&Müller in der Altenkesseler Straße 17/D1 in 66115 Saarbrücken statt. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl bittet der Hersteller um eine Voranmeldung per E-Mail oder telefonisch.

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