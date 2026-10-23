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"Turtles"-Filme erscheinen mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

23.10.2026 Karsten Serck

Turtles Trilogie

Winkler Film veröffentlicht "Turtles I-III" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die drei Schildkröten-Abenteuer aus den Neunziger Jahren erscheinen am 26.11.2026 mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton auf Ultra HD Blu-ray. Die Ultra HD Blu-rays unterstützen neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind Audio-Kommentare, Making ofs und Trailer geplant. Neben den einzelnen Filmen erscheint auch ein Trilogie-Set im Ultra HD Blu-ray-Mediabook.

Update: Alle drei Filme verfügen neben der englischen Originalfassung über zwei komplett neue deutsche Dolby Atmos-Tonspuren. Dabei handelt es sich neben der Kinofassung inklusive Slapstick-Geräuschen um die "Authentic-Fassung", die ohne Slapstick-Geräusche originalgetreu wie das Original klingen soll. Die Einzel-Filme werden auch mit alternativen Cover-Varianten auf Ultra HD Blu-ray angeboten.

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