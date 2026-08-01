Sound Brothers Kassel: Komplett neuer Onlineshop inklusive KI-Beratung durch „Wolfi“

Seit dem 01. August ist er im Netz zu finden: der komplett neue Web-Auftritt inklusive Online-Shop des renommierten Fachhändlers Sound Brothers aus Kassel. Das Unternehmen unter CEO Wolf Tauer ist auch Initiator der höchst erfolgreichen Hifi & Home Cinema Trends-Messe und daher bundestweit bestens bekannt.

Hier geht es direkt zum neuen Online-Auftritt der Sound Brothers

Für Smartphone und Desktop perfekt optimiert

Startseite

Der Webauftritt mit Shop wurde mit viel Sorgfalt und Liebe zum Detail sowohl für Desktop als auch für die mobile Anwendung aufwändig optimiert wurde. Daher spielt es keine Rolle, von welchem Gerät aus auf das Portal der Brothers zugegriffen wird - man hat immer das volle Erlebnis.

Statement von "Soundfather Wolf" zum neuen Online-Auftritt

CEO Wolf Tauer ließ sich vom neuen Konzept für den Online-Auftritt der Sound Brothers von seinem Sohn Alex, Ladenleiter Philipp und Programmierprofi Max überzeugen und ist nach anfänglicher Skepsis (er ist halt „alt“ und analog…) im höchsten Maße begeistert. Nach wie vor vertritt Wolf mit seiner mehr als 50-jährigen Expertise aber die Ansicht, dass ein Besuch vor Ort in Kassel durch nichts zu ersetzen ist - das sehen auch wir so und können jedem Interessierten nur raten, sich in den 4 Etagen und auf ca. 1000 qm Fläche der Sound Brothers selbst zu informieren und alle Komponenten live zu betrachten - zu hören, zu sehen, zu erleben.

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Immer faire Preise - auch dafür sind die Sound Brothers bekannt

Beim neuen Online-Auftritt kommt auch klar heraus, dass nicht nur Beratungskompetenz, umfassendes Angebot und ein Höchstmaß an Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft zu den Sound Brothers gehören, sondern auch stets sehr günstige Preise. Fazit: Guter Fachhandel kann alles und ist nicht von arroganter Kundenbehandlung und überzogenenen Preisen geprägt. Wie es geht, beweisen die Brothers jeden Tag.

Erstklassige Angebote direkt zum Start

Neben exzellenter Beratung und einem ungewöhnlich umfangreichen Produkt- und Serviceangebot sind hochklassige Deals eine Spezialität der Sound Brothers. Daher ist es kaum verwunderlich, dass es direkt zum Start des neuen Online-Shops die Sound Brothers "SUPER DEALZ" gibt - sorgfältig kuratierte, exzellente Angebote - und es lohnt sich definitiv, hier schnell zuzuschlagen.

Hier geht es direkt zu den SUPER DEALZ der Sound Brothers

Umfassende, sinnvoll gegliederte Online-Präsenz

Neuer Auftritt und 1A-Deals - das passt perfekt zusammen. Allerdings bietet der Webauftritt des bundesweit bekannten Kasseler Fachhändlers noch viel mehr. Darum geht es in den nächsten Abschnitten.

Direkt auf der Startseite finden sich zwei"Brothers-Spezialitäten"

Klare Lösungen. Klare Ansätze - schon auf der Startseite schöpfen die Brothers viel Potential aus:

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Man hat die Wahl zwischen „Lösungen und Projekte entdecken“ oder aber „Direkt in den Onlineshop“

Ein echtes Highlight: Der Chatbot „Wolfi“, der quasi einen „virtuellen Wolf Tauer“ (CEO der Sound Brothers) repräsentiert. In ihm stecken 50 Jahre Erfahrung von „Soundfather“ Wolf. Er beantwortet Euch Eure Fragen im selben Stil, wie der "Alte" redet - faszinierende KI! Natürlich inklusive speziellem Wolf Tauer-Icon - toll gemacht!

Der alles entscheidende Satz

Der Satz, der gleich auf der Startseite erscheint, ist die Essenz der Sound Brothers-Firmenphilosophie: "Bild und Klang. Einmal richtig".

Genau das ist die Maxime in Kassel. Genau das Richtige anstatt "halbgarer" Lösungen. Präzise planen statt unscharf im Nebel stochern. Die Brothers verschmelzen ihre Lösungsansätze mit dem klaren, funktionalen und zugleich attraktiven Design des neuen Webauftritts.

Der schnelle Weg zu mehr Informationen

Die fünf Pfeiler

Wer genau Bescheid wissen möchte, schaut sich an, was sich hinter dem Reiter „die fünf Pfeiler“ verbirgt. Klar formuliert, versändlich, konsequent: Hier findet man das, was jeder Sound Brother verinnerlicht hat. Die fünf Gründe, warum die Sound Brothers nicht nur ein Fachhändler, sondern eine Institution sind.

Hier geht es zu den "Fünf Pfeilern"

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Und wer noch mehr wissen möchte, kann sich unter dem Oberbegriff „Über Uns“ noch genauer über die Sound Brothers informieren.

Hier geht es zur Rubrik "Über uns"

"Wir lieben, was wir tun"

Eines der zentralen und immens wichtigen Statements der Brothers findet sich natürlich auch auf der neuen Website. Mit Herz, Verstand & Engagement gehen die Sound Brothers ihrem Job nach. Und das merkt der Kunde - in jeder Sekunde der Beratung. Reinkommen, wohlfühlen, Kompetenz erleben - das ist das Motto in der Wolfsschlucht in Kassel.

Zentraler Anlaufpunkt für alle Bild- und Tonliebhaber: Das große Soundbrothers-Geschäft im Herzen von Kassel

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Rasch ist ein Termin vereinbart

Prominent platziert und denkbar einfach gestaltet sich, direkt von der Startseite aus, die Vereinbarung für einen Beratungstermin. Das Team der Soundbrohers genießt für die hohe Beratungskompetenz bundesweit großes Ansehen und ist dafür mehrfach von der Fachpresse ausgezeichnet worden. Daher nehmen auch viele Fans des große Bildes und des satten Tons eine weite Anreise in Kauf. Und wer sich nicht direkt in Kassel vor Ort beraten lassen möchte, hat auch die Option, eine Online-Beratung auszuwählen.

Das umfassende Angebot der Sound Brothers

Ein wichtiger Punkt ist der Reiter „Leistungen & Inspiration“. Hier kann der Besucher schnell erkennen, das er, ganz gleich mit welchem Wunsch, bei den Sound Brothers immer richtig ist, vom Kauf des Traumgeräts bis hin zur kompletten Projektplanung, Projektrealisierung und Projektinstallation.

Die Übersicht - Leistung und Inspiration

Kostenloser Versand außer TVs

Zum Service der Sound Brothers gehören auch mehr als faire Versandbedingungen

Kurzzusammenfassung

Perfekt auf Desktop und Smartphones optimierter, moderner, attraktiver und funktionaler Shop

Erstklassige Deals zum Start

Fundiertes, umfangreiches Wissen aus 5 Jahrzehnten: Chatbot „Wolfi“

Umfassende Informationen auf Wunsch abrufbar, zu Service, Leistungen und Firmenphilosophie

Direkte Buchung von Beratungsterminen: Im Laden, telefonisch oder online

Fazit

Die Sound Brothers beeindrucken mit einem komplett neuen, hochmodernen Auftritt. Grafisch und sachlich bis ins Detail - alles top gelöst. Zudem ist der Online-Auftritt sehr übersichtlich und funktional gestaltet. Schnell gelangt der Besucher in den Bereich, in den er möchte.

Special: Carsten Rampacher

Screenshots: Sound Brothers

Datum: 01. August 2026