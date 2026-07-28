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"Cocaine Bear" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

28.07.2026 Karsten Serck

Turbine Medien veröffentlicht "Cocaine Bear" auf Ultra HD Blu-ray. Die bislang nur im Direktvertrieb als 4K-Edition erhältliche Komödie von Elizabeth Banks mit Keri Russell, O’Shea Jackson und Ray Liotta kommt am 17.09.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit verschiedenen Cover-Varianten in den Handel. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. ein alternatives Ende, ein Audio-Kommentar und mehrere Making of-Featurettes geplant.

bereits erhältlich:

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