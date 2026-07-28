"Cocaine Bear" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
Turbine Medien veröffentlicht "Cocaine Bear" auf Ultra HD Blu-ray. Die bislang nur im Direktvertrieb als 4K-Edition erhältliche Komödie von Elizabeth Banks mit Keri Russell, O’Shea Jackson und Ray Liotta kommt am 17.09.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit verschiedenen Cover-Varianten in den Handel. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. ein alternatives Ende, ein Audio-Kommentar und mehrere Making of-Featurettes geplant.
- Cocaine Bear - Mediabook A [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Cocaine Bear - Mediabook B [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
bereits erhältlich: