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"Kill" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Capelight veröffentlicht "Kill" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der indische Action-Kracher über einen Elitesoldaten, der sich in einem Nachtzug gegen 40 Kriminelle verteidigen muss, erscheint am 16.01.2025 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook sowie als einfache Blu-ray Disc. Beide Blu-ray-Varianten werden mit deutschem und indischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Kill - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray / Blu-ray]

Bildformat: 2,39:1 (4K, Dolby Vision, HDR10), 2,39:1 (1080p)

Sprache /Ton: Deutsch Dolby Atmos, Hindi Dolby Atmos, Italienisch DTS-HD MA 5.1

Untertitel: Deutsch, Englisch

Bonusmaterial:

Behind the Action

Behind the Blood

Behind the Lens

Introducing Lakshya

Making of The Train

Trailer

24-seitiges Booklet mit einem Text von Lucas Barwenczik

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