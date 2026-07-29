"Queen: Budapest" erscheint mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)
Sony Music veröffentlicht "Queen: Budapest" am 30.10.2026 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc sowie als Doppel-CD und 3 LP-Set. Das Live-Konzert vom 27. Juli 1986 im Népstadion in Budapest wurde in 4K aus dem originalen 35-mm-Filmmaterial von Peter Jacksons Postproduktionsfirma Park Road Post Production restauriert. Parallel dazu wurde der Ton aus den Original-Mehrspuraufnahmen neu in Dolby Atmos, DTS HD MA 5,1 und DTS Stereo abgemischt.
Update: Die Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc sind jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:
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Tracklisting:
- One Vision
- Tie Your Mother Down
- In The Lap Of The Gods... Revisited
- Seven Seas Of Rhye
- Tear It Up
- A Kind Of Magic
- Under Pressure
- Who Wants To Live Forever
- I Want To Break Free
- Guitar Solo
- Now I'm Here
- Love Of My Life
- Tavaszi Szél Vizet Áraszt
- Is This The World We Created...?
- Tutti Frutti
- Bohemian Rhapsody
- Hammer To Fall
- Crazy Little Thing Called Love
- Radio Ga Ga
- We Will Rock You
- Friends Will Be Friends
- We Are The Champions
- God Save The Queen
Bereits erhältlich:
- Queen: Rock Montreal + Live Aid [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Queen: Rock Montreal + Live Aid [Blu-ray] bei Amazon.de
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- Queen: Rock Montreal + Live Aid [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
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- Queen: Rock Montreal + Live Aid [CD] bei jpc.de
- Queen: Rock Montreal + Live Aid [LP] bei jpc.de
Tracklisting
4K – Disc 1
Queen Rock Montreal (Full Frame Version) SDR/HDR
- Intro
- We Will Rock You (fast)
- Let Me Entertain You
- Play The Game
- Somebody To Love
- Killer Queen
- I’m In Love With My Car
- Get Down Make Love
- Save Me
- Now I’m Here
- Dragon Attack
- Now I’m Here (reprise)
- Love Of My Life
- Under Pressure
- Keep Yourself Alive
- Drum & Timpani Solo
- Guitar Solo
- Crazy Little Thing Called Love
- Jailhouse Rock
- Bohemian Rhapsody
- Tie Your Mother Down
- Another One Bites The Dust
- Sheer Heart Attack
- We Will Rock You
- We Are The Champions
- God Save The Queen
Queen Rock Montreal Commentary from Brian May & Roger Taylor
Live Aid:
- Bohemian Rhapsody
- Radio Ga Ga
- Hammer To Fall
- Crazy Little Thing Called Love
- We Will Rock You
- We Are The Champions
- Is This The World We Created…?
4K Disc 2
Queen Rock Montreal (Widescreen Version) SDR/HDR
- Intro
- We Will Rock You (fast)
- Let Me Entertain You
- Play The Game
- Somebody To Love
- Killer Queen
- I’m In Love With My Car
- Get Down Make Love
- Save Me
- Now I’m Here
- Dragon Attack
- Now I’m Here (reprise)
- Love Of My Life
- Under Pressure
- Keep Yourself Alive
- Drum & Timpani Solo
- Guitar Solo
- Crazy Little Thing Called Love
- Jailhouse Rock
- Bohemian Rhapsody
- Tie Your Mother Down
- Another One Bites The Dust
- Sheer Heart Attack
- We Will Rock You
- We Are The Champions
- God Save The Queen