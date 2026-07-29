News

"Queen: Budapest" erscheint mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)

29.07.2026 Anzeigen / Angebote / Aktionen

Queen Budapest 4K Ultra HD Blu ray

Sony Music veröffentlicht "Queen: Budapest" am 30.10.2026 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc sowie als Doppel-CD und 3 LP-Set. Das Live-Konzert vom  27. Juli 1986 im Népstadion in Budapest wurde in 4K aus dem originalen 35-mm-Filmmaterial von Peter Jacksons Postproduktionsfirma Park Road Post Production restauriert. Parallel dazu wurde der Ton aus den Original-Mehrspuraufnahmen neu in Dolby Atmos, DTS HD MA 5,1 und DTS Stereo abgemischt. 

Update: Die Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc sind jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

Tracklisting:

  1. One Vision
  2. Tie Your Mother Down
  3. In The Lap Of The Gods... Revisited
  4. Seven Seas Of Rhye
  5. Tear It Up
  6. A Kind Of Magic
  7. Under Pressure
  8. Who Wants To Live Forever
  9. I Want To Break Free
  10. Guitar Solo
  11. Now I'm Here
  12. Love Of My Life
  13. Tavaszi Szél Vizet Áraszt
  14. Is This The World We Created...?
  15. Tutti Frutti
  16. Bohemian Rhapsody
  17. Hammer To Fall
  18. Crazy Little Thing Called Love
  19. Radio Ga Ga
  20. We Will Rock You
  21. Friends Will Be Friends
  22. We Are The Champions
  23. God Save The Queen

Bereits erhältlich:

Tracklisting

4K – Disc 1

Anzeige

Queen Rock Montreal (Full Frame Version) SDR/HDR 

  1. Intro  
  2. We Will Rock You (fast)
  3. Let Me Entertain You
  4. Play The Game
  5. Somebody To Love
  6. Killer Queen
  7. I’m In Love With My Car
  8. Get Down Make Love
  9. Save Me
  10. Now I’m Here
  11. Dragon Attack
  12. Now I’m Here (reprise)
  13. Love Of My Life
  14. Under Pressure
  15. Keep Yourself Alive
  16. Drum & Timpani Solo
  17. Guitar Solo
  18. Crazy Little Thing Called Love
  19. Jailhouse Rock
  20. Bohemian Rhapsody
  21. Tie Your Mother Down
  22. Another One Bites The Dust
  23. Sheer Heart Attack
  24. We Will Rock You
  25. We Are The Champions
  26. God Save The Queen

Queen Rock Montreal Commentary from Brian May & Roger Taylor 

Live Aid: 

  1. Bohemian Rhapsody 
  2. Radio Ga Ga 
  3. Hammer To Fall
  4. Crazy Little Thing Called Love
  5. We Will Rock You
  6. We Are The Champions
  7. Is This The World We Created…?

4K Disc 2 

Queen Rock Montreal (Widescreen Version) SDR/HDR 

  1. Intro  
  2. We Will Rock You (fast)
  3. Let Me Entertain You
  4. Play The Game
  5. Somebody To Love
  6. Killer Queen
  7. I’m In Love With My Car
  8. Get Down Make Love
  9. Save Me
  10. Now I’m Here
  11. Dragon Attack
  12. Now I’m Here (reprise)
  13. Love Of My Life
  14. Under Pressure
  15. Keep Yourself Alive
  16. Drum & Timpani Solo
  17. Guitar Solo
  18. Crazy Little Thing Called Love
  19. Jailhouse Rock
  20. Bohemian Rhapsody
  21. Tie Your Mother Down
  22. Another One Bites The Dust
  23. Sheer Heart Attack
  24. We Will Rock You
  25. We Are The Champions
  26. God Save The Queen
Anzeige


|

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, jpc.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Paramount+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.


Weitere News

Themen-Schlagwörter (nach Häufigkeit sortiert)

Lautsprecher Blu-ray Disc-Review Samsung Panasonic IFA TV Kopfhörer Ultra HD Ultra HD Blu-ray-Review Soundbar LG Sony AV-Receiver Teufel CES Fernseher OLED Denon Subwoofer Verstärker nubert Bluetooth-Lautsprecher Special Yamaha Dolby Atmos Smartphone Aktivlautsprecher Bluetooth Stereo Canton Dali Beyerdynamic JBL Marantz Philips aktiver Lautsprecher AVR Wireless-Lautsprecher KEF Info-Special

Privacy Manager
  ZURÜCK