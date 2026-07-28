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"Das Kartell - Brothers under Fire" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

28.07.2026 Karsten Serck

Capelight veröffentlicht "Das Kartell - Brothers under Fire" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Action-Thriller von Justin Chadwick (Mandela - Der lange Weg zur Freiheit) mit Kiefer Sutherland kommt am 24.09.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton in den Handel.

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