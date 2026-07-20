News
Jackie Chans "Canton Godfather" & "Hard to Die" erscheinen auf 4K Ultra HD Blu-ray
20.07.2026 Karsten Serck
Splendid veröffentlicht "Canton Godfather" und "City Hunter" auf Ultra HD Blu-ray. Die beiden Jackie Chan Hong Kong Action-Filme aus den Jahren 1989 und 1993 erscheinen am 30.10.2026 auf Ultra HD Blu-ray. Beide Ultra HD Blu-rays sind mit deutschem und kantonesischem DTS HD 5.1-Ton ausgestattet. Bei "City Hunter" sind als Bonus-Material ein Audiokommentar, Outtakes, Interviews sowie ein alternativer Anfang / Abspann geplant.
Canton Godfather [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de City Hunter [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
weitere Jackie Chan-Filme auf Ultra HD Blu-ray:
- Action Hunter Mediabook A [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Action Hunter Mediabook B [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Action Hunter Mediabook C [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Hard to Die Mediabook A [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Hard to Die Mediabook B [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Hard to Die Mediabook C [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
Anzeige