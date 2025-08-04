News
"Das Schweigen der Lämmer" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
05.08.2025 (Karsten Serck)
Capelight veröffentlicht "Das Schweigen der Lämmer" (The Silence of the Lambs) auf Ultra HD Blu-ray. Der ursprünglich bereits von Filmjuwelen für den Juli geplante Thriller-Klassiker von Jonathan Demme aus dem Jahr 1990 mit Jodie Foster und Anthony Hopkins erscheint am 06.11.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton als Ultra HD Blu-ray im Steelbook und Mediabook.
Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Auf einer Bonus-Blu-ray Disc werden zahlreiche Making of-Featurettes und Deleted Scenes präsentiert.
