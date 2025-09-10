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"Malice - Eine Intrige" erscheint auf Blu-ray Disc

Plaion Pictures veröffentlicht "Malice - Eine Intrige" auf Blu-ray Disc. Der Thriller von Harold Becker aus dem Jahr 1993 mit Alec Baldwin und Nicole Kidman erscheint am 06.11.2025 auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Disc wird mit deutschem und englischem DTS HD 2.0-Ton ausgestattet ein. Als Bonus-Material sind Trailer und eine "Bildergalerie mit seltenem Werbematerial" geplant.

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