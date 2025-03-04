News
"Der Werwolf von Tarker Mills" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
04.03.2025 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "Der Werwolf von Tarker Mills" (Silver Bullet) auf Ultra HD Blu-ray. Die Stephen King-Verfilmung aus dem Jahr 1985 mit Gary Busey, Everett McGill und Corey Haim erscheint am 15.05.2025 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit deutschem und englischem PCM 2.0-Ton. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind Audio-Kommentare, ein Making of und Interviews geplant.
