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Luxman und Projekt Akustik starten Partnerschaft mit Soundcheck-Event

Bildquelle: IAD

Luxman erweitert sein Händlernetz in Deutschland: Ab sofort gehört Projekt Akustik zu den offiziellen Luxman-Referenzhändlern. Zum Auftakt der Zusammenarbeit laden beide Unternehmen am 26. Juni 2026 zum exklusiven „Luxman-Soundcheck“ nach Bad Schwartau ein.

Projekt Akustik zählt seit mehr als 40 Jahren zu den etablierten Adressen für hochwertige HiFi- und High-End-Lösungen im Norden Deutschlands. In den akustisch optimierten Hörräumen des Fachhändlers sollen Besucher die Klangwelt der traditionsreichen japanischen Marke in entspannter Atmosphäre erleben können.

Gemeinsam mit Krey Baumgartl, Produktmanager der IAD GmbH, präsentiert Luxman aktuelle Vollverstärker, CD-/SACD-Komponenten sowie Streaming-Lösungen aus dem aktuellen Portfolio. Auch analoge Wiedergabe spielt eine zentrale Rolle: Mit dem Plattenspieler PD-151 MKII und der Phonovorstufe E-07 sollen hochwertige Vinyl-Setups demonstriert werden.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht aber nicht allein die Technik, sondern vor allem das gemeinsame Musikerlebnis. Ergänzt werden die Hörsessions durch Hintergrundinformationen, musikalische Empfehlungen und persönliche Gespräche rund um High-End-Audio.

Der „Luxman-Soundcheck“ mit Krey Baumgartl findet am 26. Juni 2026 in zwei Sessions von

16:00 bis 17:30 Uhr sowie von

18:00 bis 19:30 Uhr statt

Aufgrund begrenzter Plätze und dem hohen Interesse an den regelmäßigen Veranstaltungen bei Projekt Akustik ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen und Anmeldung unter:

Kontakt Projekt Akustik: