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Paramount+ 2 Monate für 2,99 EUR im Angebot

21.06.2026 Anzeigen / Angebote / Aktionen
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HCT 2026 AreaDVD Interstitial

Paramount+ bietet bis zum 25.06.2026 das Standard-Abo zwei Monate für je 2,99 EUR statt 9,99 EUR pro Monat an. Das reduzierte Angebot gibt es auch für den Paramount+ Channel bei Amazon Prime Video bis zum 02.07.2026.

Bei Amazon gibt es auch noch weitere Angebote u.a. für den Apple TV Prime Video Channel:

www.paramountplus.com

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