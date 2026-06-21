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Paramount+ 2 Monate für 2,99 EUR im Angebot
21.06.2026 Anzeigen / Angebote / Aktionen
Paramount+ bietet bis zum 25.06.2026 das Standard-Abo zwei Monate für je 2,99 EUR statt 9,99 EUR pro Monat an. Das reduzierte Angebot gibt es auch für den Paramount+ Channel bei Amazon Prime Video bis zum 02.07.2026.
Bei Amazon gibt es auch noch weitere Angebote u.a. für den Apple TV Prime Video Channel:
- Apple TV Prime Video Channel 2 Monate für je 4,99 € (bis 02.07.)
- Amazon Prime Video Channels bis zu 70% reduziert oder 30 Tage Gratis-Test (bis 02.07.)
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