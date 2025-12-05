News

Luma erweitert Portfolio smarter Sicherheitslösungen

Bildquelle: HiFi Forum Baiersdorf / LUMA

Luma baut das eigene Angebot an smarten Sicherheitskameras weiter aus und richtet sich damit sowohl an private Nutzer als auch an Profis. Die aktuellen IP-Modelle, wie z.B. die hochauflösende X20-Serie, bieten hochauflösende Sensoren, KI-gestützte Objekt- und Personenerkennung sowie zuverlässige Nachtsicht. Mit intuitiver App-Steuerung, Remote-Zugriff und automatischen Updates soll das Handling trotz professionellem Feature-Umfang angenehm einfach bleiben.

Neben kabelgebundenen und kabellosen Kameras stehen robuste Outdoor-Varianten, PTZ-Modelle und Fisheye-Objektive zur Verfügung. Passend dazu liefert Luma leistungsstarke Netzwerkrekorder mit bis zu 32 Kanälen sowie die Luma Bridge, die ältere analoge Anlagen IP-fähig macht.

Wer sein Sicherheitssetup modernisieren möchte, findet hier ein sehr vielseitiges, klar strukturiertes Ökosystem inklusive smarter Benachrichtungen und Cloud-Anbindung.

Das HiFi Forum Baiersdorf ist nicht nur bei allen Anfragen rund um qualitativ hochwertiges HiFi und Heimkino der richtige Ansprechpartner, sondern plant und integriert auch die individuelle Sicherheitslösung für zuhause - perfekt auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten.

Ausführliche Infos zu allen Komponenten hier:

