Lucasfilm kündigt "Indiana Jones 5"-Kinostart an

Lucasfilm kündigt den Kinostart von "Indiana Jones 5" für das kommende Jahr an. Laut den aktuellen Planungen soll das nächste Indy-Abenteuer am 29.07.2022 in den US-Kinos starten.

Viele Details sind zu dem Film unter der Regie von James Mangold (Logan) bislang noch nicht bekannt.

Lucasfilm gab zusammen mit dem Starttermin aber zumindest noch einige weitere Infos heraus: Neben Harrison Ford soll Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Solo: A Star Wars Story) in Indiana Jones 5 zu sehen sein und der Soundtrack wird wieder von John Williams komponiert.

Am 10.06.2021 erscheint in Deutschland zunächst die "Indiana Jones 4 Movie Collection" mit allen bisherigen Indiana Jones-Filmen auf 4K Ultra HD Blu-ray.