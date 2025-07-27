News

"King of New York" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Pandastorm veröffentlicht "King of New York" auf Ultra HD Blu-ray. Der Thriller von Abel Ferrara aus dem Jahr 1990 mit Christopher Walken, David Caruso und Laurence Fishburne erscheint am 02.10.2025 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook.

Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. Audio-Kommentare, Interviews und ein Dokumentarfilm über Abel Ferrara geplant.

