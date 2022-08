News

LG zeigt weltgrößten OLED-Fernseher auf der IFA in Berlin

LG präsentiert auf der IFA in Berlin vom 02. bis 06. September in Halle 18 den "größten OLED-Fernseher aller Zeiten". Der LG OLED evo TV G2 wird in 97 Zoll zu sehen sein und rundet die Bildschirmgrößen des OLED-Portfolios 42", 48", 55", 65", 77", 83" und 88" nach oben hin ab. Der LG OLED evo TV G2 ist, wie der Name verrät, mit der LG OLED evo-Technologie ausgestattet, kommt mit dem alpha9 Gen5 AI-Prozessor daher und zeigt sich im wandbündigen Gallery Design.

Zusätzlich werden auf der Messe die 8K-Fernseher von LG präsentiert, darunter der LG SIGNATURE OLED 8K 88Z2 und der 86 Zoll große QNED-TV (Modell 86QNED99). Ein weiteres Highlight ist ein 136 Zoll großer 4K Micro-LED TV in modularem Design.

Der 97 Zoll große OLED-Fernseher von LG soll voraussichtlich ab Jahresende verfügbar sein.

