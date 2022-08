News

Horror-Thriller "The Twin" im Oktober auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht im Oktober "The Twin" auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller von "Lake Bodom"-Regisseur Taneli Mustonen mit Teresa Palmer (A Discovery of Witches) erscheint am 28.10.2022 inklusive deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

Offizielle Synopsis:

Nach einem tragischen Unfall, bei dem einer ihrer Zwillinge ums Leben kam, ziehen Rachel und ihr Mann Anthony mit ihrem verbliebenen Sohn ans andere Ende der Welt, in der Hoffnung, sich ein neues Leben aufzubauen. Was als eine Zeit der Heilung in der ruhigen skandinavischen Landschaft anfängt, nimmt bald eine unheilvolle Wendung, als Rachel beginnt, die erschütternde Wahrheit über ihren Sohn zu entdecken und sich den bösartigen Kräften entgegenstellt, die versuchen, ihn in ihre Gewalt zu bringen.

