Sony: Neue Revision macht PlayStation 5 leichter

Sony bringt eine neue PlayStation 5-Revision in den Handel. Diese ist jetzt bereits in Australien aufgetaucht und dürfte in der nächsten Zeit auch in den deutschen Handel kommen.

Laut Medienberichten aus Australien soll die neue PS5 mit der Revisions-Nr. CFI-1202A rund 300 Gramm leichter und die "Digital Edition" mit der Revisions-Nr. CFI-1202B rund 200 Gramm leichter geworden sein.

Im Vergleich zur ersten Generation der PlayStation 5 konnte Sony durch Änderungen der Hardware bislang bis zu 600 Gramm einsparen. Welche Änderungen bei der neuen PlayStation 5-Revision vorgenommen wurden, ist nicht bekannt und wird von Sony auch üblicherweise nicht kommuniziert. Bei der ersten 2021er Revision hatte Sony u.a. Änderungen am Kühlsystem der Konsole vorgenommen.

