LG produziert OLED Panels für Samsung

LG Display hat laut einem Bericht von Reuters eine Vereinbarung zur Lieferung von OLED Panels an Samsung geschlossen, die noch in diesem Quartal starten könnte. Die Vereinbarung soll ab dem ersten Jahr zunächst zwei Millionen Panels umfassen und in den Folgejahren auf 3 und 5 Millionen Panels gesteigert werden, berichtet die Nachrichtenagentur unter Berufung auf mehrere Quellen.

Es wird erwartet, dass Samsung zunächst WOLED-Panels mit Bildschirmdiagonalen von 77 und 83 Zoll von LG erhält. Von dem Deal sollen beide Firmen gleichermaßen profitieren. Samsung kann dadurch schnell seine Produktionszahlen für OLED-Fernseher steigern nachdem man in den letzten Jahren im TV-Bereich in erster Linie auf die QLED-Technik gesetzt hat und die Produktion eigener QD-OLED-Panels bislang noch mit kleineren Stückzahlen erfolgt. Und LG bekommt eine bessere Auslastung seiner Produktionsanlagen, die derzeit noch unterhalb der maximalen Kapazität laufen sollen um dadurch die Profitabilität zu steigern.

Laut Zahlen des Markforschungsunternehmens Omdia soll LG derzeit bei OLED-Fernsehern einen weltweiten Marktanteil von 54,6% haben, Sony 26,1% und Samsung 6,1%.

