LG präsentiert Soundbars mit Dolby Atmos, DTS:X und IMAX Enhanced für 2022

LG hat seine neue Soundbar-Generation vorgestellt. Das Topmodell des 2022er Soundbar Line-ups hört auf den Namen DS95QR. Insgesamt 810 Watt und 9.1.5 Kanäle gibt es für 1.799 Euro (UVP). Darunter rangieren DS90QY (1.199 Euro) mit 570 Watt und 5.1.3 Kanälen, DS80QY (899 Euro) mit 480 Watt und 3.1.3 Kanälen sowie die DS75Q (549 Euro) mit 380 Watt und 3.1.2 Kanälen. Alle Neuzugänge unterstützen Dolby Atmos und DTS:X, außerdem mit Ausnahme des kleinsten Modells auch IMAX Enhanced. An Bord ist 2022 auch die Horizon-Technologie von MERIDIAN.

Die DS90QY bringt kabellose Rücklautsprecher mit sechs Kanälen direkt mit, für die DS90QY und DS80QY gibt es ein optional erhältliches Set. 2022 wurde der Abstrahlwinkel der Lautsprecher auf rund 135 Grad optimiert, was besonders in kleineren Räumen Vorteile bieten soll. Alle bis auf das kleinste Modell unterstützen HDMI VRR und ALLM (4K@120Hz HDR Passthrough wird nicht unterstützt). Alexa, Google Assistant und der Klang-Modus AI Sound Pro ist bei allen Geräten integriert. Bis auf die DS75Q können die Soundbars auch den Alpha-Prozessor des kompatiblen LG Smart TVs verwenden. Audioinhalte sollen so noch klarer und realistischer klingen.

Neu ist LG WOWCAST, das per HDMI und USB an einem mit ARC oder eARC-Port ausgestatteten TV angeschlossen wird und eine drahtlose Verbindung mit DS95QR, DS90QY und DS80QY realisiert. WOWCAST ermöglicht verlustfrei und unkomprimiert bis zu 7.1.4-Sound und Dolby Atmos.

