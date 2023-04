News

LG-Fernseher bekommen neue Gaming-Features

LG erweitert die Gaming-Features seiner 2023er TV-Modelle um NVIDIA GeForce NOW in 4K-Auflösung und holt mit "Boosteroid" einen weiteren Cloud-Gaming-Service an Bord.

GeForce NOW in 4K mit 60 fps wird von den aktuellen Z3, G3, C3, B3, A3 OLED TVs, den QNED85, QNED80 QNED TVs sowie den 86NANO77, 86UR9000 und 86UR8000-Serien unterstützt.

Im Verlauf des Jahres sollen auch noch einige ausgewählte 2022er Modelle 4K-Gaming mit NVIDIA GeForce NOW unterstützen. Bislang ist GeForce Now in Full HD mit 60fps auf LG TVs der Modelljahre 2020-2022 ab webOS 5.0 verfügbar.

"Boosteroid" soll für Besitzer von LG-Fernsehern ab dem Modelljahr 2021 und webOS 6.0 zur Verfügung stehen und verfügt über 18 weltweite Server-Standorte zum Game-Streaming.

Im Verlauf des Jahes will LG das Gaming-Angebot noch um weitere Dienste wie z.B. Amazon Luna erweitern.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.