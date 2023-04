News

"Eric Clapton - The Definitive 24 Nights" erscheint auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP

Eric Clapton veröffentlicht seine Live-Collection "24 Nights" aus dem Jahr 1991 als erweiterte "Eric Clapton - The Definitive 24 Nights" Super Deluxe-Boxsets auf Blu-ray Disc, CD und LP. Bei den Konzerten wurde Eric Clapton u.a. von Gastmusikern wie Johnnie Johnson, Jimmie Vaughan, Chuck Leavell, Phil Collins, Robert Cray, Buddy Guy, Albert Collins, Nathan East, Greg Phillinganes, Steve Ferrone, Ray Cooper und Jerry Portnoy begleitet.

Es sind zwei Box-Sets jeweils für CD und LP-Sammler geplant, die rund sechs Stunden Live-Aufnahmen inklusive vieler unveröffentlichter Songs zusätzlich auf drei Blu-ray Discs enthalten sowie mit einem Hardcoverbuch und einer nummerierten Lithographie mit einem Foto von Clapton von Carl Studna ausgestattet sind.

Die Konzerte sind nach den Kategorien Rock, Blues und Orchestral aufgeteilt und erscheinen parallel zum großen Set auch in einzelnen LP und CD/DVD-Editionen. Die Blu-ray Discs werden aber nur in den beiden Super Deluxe-Boxsets enthalten sein.

Die Aufnahmen wurden neu in Dolby Atmos und 5.1 abgemischt und sollen im Mai auch als "Eric Clapton: Across 24 Nights" Kino-Event gezeigt werden.

"Eric Clapton - The Definitive 24 Nights" wird ab dem 23.06.2023 im Handel erhältlich sein.

Tracklisting

Rock Show

Pretending

Running On Faith

Breaking Point

I Shot The Sheriff (Feat. Phil Collins on drums)

White Room

Can’t Find My Way Home (Feat. Nathan East on lead vocals)

Bad Love

Before You Accuse Me

Lay Down Sally

Knockin’ On Heavenn’s Door (Feat. Phil Collins on drums)

Old Love

No Alibis (This version was released as a B-side of the single “Wonderful Tonight”)

Tearing Us Apart

Cocaine

WonderfulTonight

Layla

Crossroads

Sunshine Of Your Love

Blues Show

Key To The Highway

Worried Life Blues

Watch Yourself

Have You Ever Loved A Woman

Everything’s Gonna Be Alright

Something On Your Mind

All Your Love (I Miss Loving)

It’s My Life Baby

Johnnie’s Boogie

Black Cat Bone

ReconsiderBaby

My Time After A While

Sweet Home Chicago

Watch Yourself (Reprise)

Orchestral Show

Crossroads

Bell Bottom Blues

Lay Down Sally

Holy Mother

I Shot The Sheriff

Hard Times

Can’t Find My Way Home (Feat. Nathan East on lead vocals)

Edge Of Darkness

Old Love

WonderfulTonight

White Room

Concerto For Electric Guitar (30 min piece, composed by Michael Kamen for Eric. Previously unreleased)

A Remark You Made (A tribute to Jaco Pastorius)

Layla

Sunshine Of Your Love

