LG bringt Xbox Cloud Gaming auf LG Smart TVs

LG Electronics integriert die Xbox App auf LG Smart TVs. In Kombination mit der Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft kann man als Besitzer eines LG Smart TVs in über 25 Ländern Xbox-Spiele direkt über die App auf dem Fernseher spielen. Die App wird dann einfach über das Gaming Portal und die LG Apps aufgerufen.

Neben LG Smart TVs wird die App auch auf Smart Monitoren mit webOS 24 und neueren Versionen sowie auf LG StanbyME-Modellen verfügbar sein. Darunter auch 2022er OLED-Fernseher, 2023er OLED-, QNED-, NanoCell- und UHD-Fernseher, die auf die Softwareversion 23.20.01 oder höher aktualisiert wurden.

