Die Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Neuheiten der Woche
27.04.2025 (Karsten Serck)
In den nächsten Tagen werden u.a. die folgenden Neuheiten auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht:
Neuheiten bei Amazon.de
- Tombstone - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Gandhi - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Ich glaub', mich knutscht ein Elch! - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Terrifier 3 Mediabook A [4K Ultra HD Blu-ray]
- Terrifier 3 Mediabook D wattiert [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Retirement Plan [Blu-ray]
- Emilia Pérez [4K Ultra HD Blu-ray]
- Planet B [Blu-ray]
Musik:
- Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII [Blu-ray]
- Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII [CD]
- Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII [LP]
- Die Fantastischen Vier: Long Player on Tour [Blu-ray/CD]
- Die Fantastischen Vier: Long Player on Tour [LP]
alle Bluray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten der Woche im Überblick
weitere Highlights der kommenden Wochen & Monate:
- Captain America: Brave New World - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Captain America 4 Movie Collection [4K Ultra HD Blu-ray]
- Captain America: Brave New World [Blu-ray]
- Captain America 4 Movie Collection [Blu-ray]
- Blood & Sinners - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Blood & Sinners [4K Ultra HD Blu-ray]
- Blood & Sinners [Blu-ray]
- Star Trek: Sektion 31 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Star Trek: Sektion 31 [Blu-ray]
- Companion - Die Perfekte Begleitung - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Companion - Die Perfekte Begleitung [Blu-ray]
- The Monkey - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Monkey [Blu-ray]
- Mr. No Pain - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Mr. No Pain [4K Ultra HD Blu-ray]
- Mr. No Pain [Blu-ray]
- Mickey 17 - Steelbook A [4K Ultra HD Blu-ray]
- Mickey 17 - Steelbook B [4K Ultra HD Blu-ray]
- Like A Complete Unknown [4K Ultra HD Blu-ray]
- Like A Complete Unknown [Blu-ray]
- Warfare [4K Ultra HD Blu-ray]
- Warfare [Blu-ray]
- Flight Risk [4K Ultra HD Blu-ray]
- Flight Risk [Blu-ray]
- Anora - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Anora [Blu-ray]
- Sonic the Hedgehog 3 (4K Ultra HD Blu-ray)
- Sonic the Hedgehog 3 (Blu-ray)
- In The Lost Lands [4K Ultra HD Blu-ray]
- In The Lost Lands [Blu-ray]
- Survive - Gestrandet im Ozean [4K Ultra HD Blu-ray]
- Survive - Gestrandet im Ozean [Blu-ray]
- The Assessment - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- September 5 - The day Terror went live [Blu-ray]
- Lethal Weapon - Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray]
- John Rambo - Mediabook - Remastered Edition [4K Ultra HD Blu-ray]
- Ritter aus Leidenschaft Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Dune: Prophecy - Staffel 1 Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
