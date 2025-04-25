News

Jackie Chans "Armour of God"-Filme erscheinen auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

Splendid veröffentlicht "Armour of God - Der rechte Arm der Götter" und "Armour of God 2 - Der starke Arm der Götter" auf Ultra HD Blu-ray. Beide Jackie Chan-Filme aus den Jahren 1986 und 1991 erscheinen am 27.06.2025 mit DTS HD 5.1-Ton auf Ultra HD Blu-ray. Als Bonus-Material sind u.a. Audio-Kommentare und Interviews geplant. Neben Mediabooks mit verschiedenen Cover-Varianten erscheint auch eine "Schuber-Edition" mit beiden Teilen auf Ultra HD Blu-ray.

Update: Aufgrund eines Fehlers enthält die Erstauflage der Ultra HD Blu-ray von "Armour of God" nicht den ersten Teil sondern "Armour of God 2". Austausch-Discs können direkt bei Splendid angefordert werden. Besteller bei jpc.de sollen hingegen automatisch eine korrigierte Ultra HD Blu-ray zugesendet bekommen.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.