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ViewSonic setzt auf neue PR-Agentur in DACH-Region

Bildquelle: ViewSonic

ViewSonic hat die rtfm GmbH mit der Betreuung seiner PR-Aktivitäten im deutschsprachigen Raum beauftragt. Die Zusammenarbeit gilt seit dem 1. April 2026 und umfasst Deutschland, Österreich sowie die Schweiz.

Mit diesem Schritt will ViewSonic seine Markenpräsenz in der DACH-Region weiter ausbauen. Die rtfm GmbH übernimmt dabei die strategische Planung und Umsetzung von PR-Maßnahmen, die Betreuung von Medienkooperationen sowie das Management von Testgeräten und Pressematerialien.

Das Portfolio von ViewSonic umfasst unter anderem Monitore, Projektoren, großformatige Displays für Business- und Bildungsanwendungen sowie Softwarelösungen wie myViewBoard für Zusammenarbeit und Gerätesteuerung.

Für Medienvertreter fungiert die rtfm GmbH ab sofort als zentraler Ansprechpartner für alle Presseanfragen rund um ViewSonic im deutschsprachigen Raum.

„Wir freuen uns auf eine starke Partnerschaft mit dem Team der rtfm GmbH. Mit ihrer tiefgreifenden Expertise im IT- und AV-Segment ist die Agentur der ideale Partner, um unsere PR-Aktivitäten in der DACH-Region gezielt zu verstärken und unsere Marktpräsenz weiter auszubauen“, sagt Guido Forsthövel, Head of Marketing DACH & Benelux bei ViewSonic.

Das Team der rtfm GmbH freut sich auf die Zusammenarbeit mit einer Marke, die seit mehr als 35 Jahren für Innovationskraft und Verlässlichkeit im Bereich visueller Technologien steht – und die mit Lösungen für den Unternehmens-, Profi- und Verbrauchermarkt ein außergewöhnlich breites Spektrum abdeckt.

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