News
Warner: Erster "Lee Cronin's The Mummy"-Trailer online
13.01.2026 (Karsten Serck)
Warner hat den ersten Trailer für "Lee Cronin's The Mummy" veröffentlicht:
Die Neuinterpretation des Horror-Klassikers "Die Mumie" von "Evil Dead Rise"-Regisseur Lee Cronin soll am 16.04.2026 in den deutschen Kinos starten.
Offizielle Synopsis:
Die junge Tochter eines Journalisten verschwindet spurlos in der Wüste. Die zerrüttete Familie ist fassungslos, als das Mädchen acht Jahre später plötzlich wieder bei ihnen auftaucht. Doch was eigentlich ein freudiges Wiedersehen sein sollte, verwandelt sich schnell in einen wahren Albtraum.
