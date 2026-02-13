News

"Leaving Las Vegas" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal veröffentlicht "Leaving Las Vegas" auf Ultra HD Blu-ray. Das Mike Figgis-Drama aus dem Jahr 1995 mit Nicolas Cage und Elisabeth Shue erscheint am 21.05.2026 auf Ultra HD Blu-ray und als 4K-remasterte Blu-ray Disc.

Die Ultra HD Blu-ray ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet und enthält als Bonus-Material u.a. ein Making of und Interviews.

