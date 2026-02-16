News

Horror-Thriller "Dust Bunny" erscheint auf Blu-ray Disc

DCM veröffentlicht "Dust Bunny" auf Blu-ray Disc. Der Fantasy Horror-Thriller von Bryan Fuller mit Sophie Sloan, Mads Mikkelsen und Sigourney Weaver läuft ab dem 19.02.2026 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich am 29.05.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

