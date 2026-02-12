News

"Arlington Road" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Filmjuwelen veröffentlicht "Arlington Road" auf Ultra HD Blu-ray. Der Thriller von Mark Pellington aus dem Jahr 1999 mit Jeff Bridges, Tim Robbins, Joan Cusack und Hope Davis erscheint am 28.05.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook.

Die Ultra HD Blu-ray ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audiokommentar von Mark Pellington und Jeff Bridges, ein Making-of, ein alternatives Ende und Trailer geplant.

Ebenfalls am 28.05. veröffentlicht Filmjuwelen Mark Pellingtons "Die Mothman-Prophezeiungen" auf Ultra HD Blu-ray.

