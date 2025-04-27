News

"Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III" erscheint auf Blu-ray Disc

Plaion Pictures veröffentlicht "Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III" auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller von Jeff Burr aus dem Jahr 1990 mit Viggo Mortensen erscheint am 24.07.2025 in der "Unrated"-Fassung mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton als Blu-ray Disc-Mediabook. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar, Making of, Deleted Scenes und ein alternatives Ende dabei.

bereits erhältlich:

